Стамбул, Турция, 1 декабря, 2015, 19:11 — ИА Регнум. В метрополитене Стамбула прогремел взрыв. Погиб один человек. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает телеканал NTV.

Engin Метро. Стамбул

Сообщается, что взрыв прогремел в надземном переходе на станции Байрампаша. На место происшествия прибыло большое число машин скорой помощи и пожарных расчетов.

По данным СМИ в результате взрыва погиб один человек, ещё один ранен.

Движение поездов на этой линии метрополитена остановлено. Причина взрыва пока неизвестна. По неподтвержденным данным взрыв мог произойти в трансформаторной будке.