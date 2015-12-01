Нижний Новгород, 1 декабря, 2015, 18:59 — ИА Регнум. Реализуемая в Приволжском федеральном округе программа региональным авиаперевозок может быть продлена еще на один этап. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом приволжский полпред Михаил Бабич заявил на пресс-конференции 1 декабря в Нижнем Новгороде.

По его словам, первый этап программы заканчивается в 2016 году. За годы реализации программы пассажиропоток вырос с 90 тыс. человек в 2013 году до 140 тыс. человек в 2015 году.

Одновременно с ростом пассажиропотока снижаются объемы субсидирования региональных перевозок за счет бюджетных средств, так как авиакомпании стали получать больше средств непосредственно от пассажиров. Кроме того, ряд регионов выступили с предложениями ввести новые маршруты, найдя дополнительные средства для софинансирования программы.

Объем субсидирования программы региональных перевозок на 2016 год составит около 600 млн рублей.

«То, что мы вылетали в 2015 году, то же самое закладываем и на 2016 год. И уже в 2016 году будем прорабатывать новый этап программы еще на три года», — заявил полпред.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, как сообщало ранее, проект по организации региональных перевозок стартовал в ПФО весной 2013 года.

В рамках проекта пассажиры оплачивают лишь часть стоимости билета. Вторая часть компенсируется авиакомпаниям за счет бюджетных средств. С увеличением пассажиропотока объем субсидирования постепенно снижается.