Калуга, 1 декабря, 2015, 18:39 — ИА Регнум. Слепому спортсмену из Калужской области, которому региональное министерство спорта более 2 лет не могло выплатить причитающуюся премию, наконец ее отдадут. Об этом сегодня, 1 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель калужского регионального штаба ОНФ Денис Шаулин.

Фото калужского регионального отделения ОНФ Слепому спортсмену из Калужской области, региональное министерство спорта более 2 лет не выплачивало причитающуюся премию

По его словам, спортсмен-инвалид второй группы из Мещовского района заслужил премию в размере 104 тыс. рублей, заняв второе место в беге на 1,5 тыс. метров и второе место в беге на 5 тыс. метров на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди слепых спортсменов в городе Салавате в мае 2013 года, а также по итогам легкоатлетических соревнований в Челябинске в июне 2013 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, калужское министерство отказывалось выплатить премии по сугубо формальным причинам.

Так, первый раз заявление и документы на предоставление премии спортсмен передал в калужское министерство в июне 2013 года, однако о результатах рассмотрения ему не сообщили. В ноябре 2014 года легкоатлет повторно подал заявление и документы, но на этот раз министерская комиссия ответила отказом, мотивируя это несоблюдением формальностей: документы поданы по прошествии шести месяцев, паспорт и данные о лицевом счете не заверены надлежащим образом, а также не представлены соответствующим образом итоговые протоколы соревнований.

Спортсмен обратился в суд, который в марте 2015 года обязал региональное министерство спорта принять заявление истца. Это решение спортивное ведомство области пыталось оспорить в судебном порядке.

Третье заявление на получение премии спортсмен-инвалид написал 26 октября 2015 года, тем не менее, с учетом предыдущего опыта он сомневался, что министерство на и этот раз удовлетворит его просьбу и все-таки выплатит положенную премию.

Между тем, после публикации ИА REGNUM комиссия министерства спорта и туризма Калужской области включила легкоатлета — инвалида в список победителей, призеров и участников международных и всероссийских официальных спортивных соревнований для предоставления премий в области физической культуры и спорта за 2015 год. Приказ об этом подписал министр спорта региона, и теперь инвалид в ближайшее время гарантировано получит заслуженную денежную премию.

«Физическая культура и спорт входят в число наиболее эффективных средств реабилитации инвалидов, поэтому общество должно быть заинтересовано в том, чтобы как можно больше людей с ограниченными возможностями вовлекались в спортивное движение. И соответствующий конструктивный посыл должен исходить в том числе от власти. Поэтому необходимо исключать любые бюрократические препоны на пути мотивации, стремления инвалидов к спортивным достижениям и победам. Надеемся, что в этой связи история с калужским спортсменом-инвалидом станет показательной», — подчеркнул Денис Шаулин.