Пермь, 1 декабря, 2015, 18:34 — ИА Регнум. Арбитражный суд Уральского округа, вслед за арбитражной и апелляционной инстанцией, признал обоснованными выводы Пермского УФАС России в деле по «тепловому» сговору Теплогенерирующей компании 9 (ТГК-9) Перми и Пермской сетевой компанией (ПСК). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого УФАС

Todd Baker Радиатор

Напомним, летом 2013 года ПСК прекратило покупку тепловой энергии у «Пермгазэнергосервис» (ПГЭС) и совместно с ТГК-9 переключила тепловую нагрузку от котельной ПГЭС на Пермскую ТЭЦ-6, принадлежащую ТГК-9.

Антимономопольщики полагают, что ПСК и ТГК-9 нарушили не только нормы закона «О защите конкуренции», но и нормы закона «О теплоснабжении». Организации самовольно изменили распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. За нарушение антимонопольного законодательства Пермское УФАС России оштрафовало ПСК на 9 млн рублей, а ТГК-9 — на 6,7 млн рублей. В сентябре 2015 года Арбитражный суд Пермского края оставил в силе постановления Пермского УФАС России об административном наказании ПСК и ТГК-9.

Комментируя это дело, и.о. руководителя Пермского УФАС России Антон Удальев заявил: «В рамках этого дела антимонопольная служба столкнулась с редкой формой недобросовестного поведения группы теплоснабжающих организаций, направленного на укрепление своего положения на рынке теплоснабжения».

В пресс-службе краевого УФАС корреспонденту ИА REGNUM заявили, что в деле по «тепловому сговору» поставлена точка. Однако в пресс-службе Пермской сетевой компании сообщили, что эта теплоснабжающая организация обжалует решение окружного арбитража в Верховном суде. В компании подчеркнули, что переключение отопления микрорайона Владимирский Перми с котельной ВК-1 на ТЭЦ-6 произошло из-за того, что оператор ООО «Пермгазэнергосервис» имел многомиллионную задолженность перед поставщиком газа, а также не имел договора с ПСК на поставку тепловой энергии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще в марте 2009 года антимонопольная служба доказала факт согласованных действий ТГК-9 и ПСК по разделу рынка теплоснабжения Перми, что привело к искусственному повышению тарифов на тепло для жителей города. Тогда УФАС выдало ТГК-9 предписание, направленное на восстановления положения, существовавшего до момента нарушения. С 2009 по 2013 год специалисты УФАС доказали свою правоту в трех судебных инстанциях. А в сентябре 2013 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск антимонопольного органа и расторг договор купли-продажи тепловой энергии, заключенный между ТГК-9 и ПСК.