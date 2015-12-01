Горно-Алтайск, 1 декабря, 2015, 18:31 — ИА Регнум. «Отношения с Турцией стали очень «горячей» темой: их обсуждают по телевизору, в блогах и соцсетях, на кухнях и в автобусах. Люди сходятся в едином мнении: Турция проявила себя как максимально недружественная страна, и разрыв любых отношений в сложившейся ситуации стал абсолютно неизбежен», — написал сегодня, 1 декабря, в своем блоге глава Республики Алтай Александр Бердников.

Пресс-служба правительства Республики Алтай Глава Республики Алтай Александр Бердников и посол Казахстана в России Ерлан Идрисов

«На днях я поручил телеграмму от министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского о необходимости прекратить контакты с Международной организацией тюркской культуры ТюрКСОЙ. Безусловно, мы прекратили бы эти контакты, даже если бы этого письма не было. Конечно, Алтай — колыбель тюркской цивилизации, но в первую очередь это неотъемлемая часть великого Российского государства», — подчеркнул Бердников.

«Что касается меня, то я всегда с осторожностью относился к стремлению Турции доминировать в тюркском мире. Я был против того, чтобы алтайская молодежь получала образование в этой стране, ведь за гуманитарными, культурными и образовательными связями нередко следует и так называемая «гуманитарная интервенция». Мы на это насмотрелись на примере Фонда Сороса. К тому же мощные центры тюркской культуры есть на территории России — взять хотя бы Татарстан, с которым мы поддерживаем близкие отношения, или Башкортостан. Думаю, нужно плотнее заняться укреплением тюркского братства внутри нашей Родины, не обязательно это делать под негласным контролем Анкары», — убежден алтайский губернатор.

«Хочу подчеркнуть, что алтайская интеллигенция и весь народ Горного Алтая с пониманием относятся к такому решению, — добавил глава региона. — В социальных сетях люди призывают друг друга отказаться от поездок в Турцию, не покупать турецкие фрукты, одежду. И это совершенно искреннее движение души. Братство народов — это, конечно, хорошо, но когда с нами поступают совсем не по-братски, мы не можем оставить это без ответа».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ответ на письмо Мединского о прекращении сотрудничества с ТюрКСОЙ власти Республики Алтай приняли решение отказаться от участия в конкурсе Türkvizyon, на который должен был отправиться певец Эмиль Толкочеков. Ранее в этом конкурсе, позиционирующем себя как тюркский аналог Евровидения, представители Республики Алтай участвовали и даже выходили в финал — в 2013 году Артур Марлужоков (ныне замминистра культуры региона) занял пятой место с песней «Алтайым».

В состав ТюрКСОЙ входят 14 участников, включая суверенные государства и федеральные субъекты или автономные регионы третьих стран. Штаб-квартира организации находится в столице Турции Анкаре. Из российских регионов в организацию входят Республика Алтай, Башкирия, Хакасия, Якутия, Татарстан и Тува. Генеральным секретарем организации с 2008 года является Дюсен Касеинов, в прошлом — министра культуры Казахстана.