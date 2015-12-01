Рига, 1 декабря, 2015, 18:26 — ИА Регнум. C 1 декабря в пакет телепрограмм компании по предоставлению коммуникационных услуг Lattelecom добавлен созданный властями Эстонии канал для русскоязычной аудитории ETV+. Он существует неполных два месяца, выпуская в эфир информационные и развлекательные шоу (утром и вечером), а также различные фильмы и сериалы, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Цитата из к/ф «Оскар». реж Джон Лэндис 1991 США Новые возможности

Телеканал ETV+ доступен в разделе интерактивного телевидения «Зрители выбирают». Он стал эстонским ответом на «российскую информатаку», пишет портал.

Впервые эта мысль посетила эстонскую правящую элиту еще в 2007 году после трагических событий «Бронзовой ночи». В 2008-м ее обсуждали в контексте войны в Грузии. Но реальным катализатором процесса стал Крым.

Канал создан на базе Эстонского национального телерадиовещания (ERR). Студии для записей располагаются в Таллинне и Нарве (второй по численности русскоязычный город в Эстонии). Изначально эфирную сетку наполнили новостями, утренним блоком и оригинальными программами в вечерний прайм-тайм. В более долгосрочной перспективе руководство нового канала готово замахнуться даже на собственный телесериал.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, бывший министр обороны и иностранных дел, а ныне депутат Европарламента Артис Пабрикс (Единство) заявил, что Европейский союз, а особенно страны Прибалтики нуждаются в сильных СМИ на русском языке. «СМИ являются элементом и силовых структур», — сказал депутат. Пабрикс привел в пример Эстонию, которая в сотрудничестве с Германией и Данией планирует выпускать совместные программы и обучать журналистов. В то же время он призвал думать более масштабно и принимать законы, которые запрещали бы «неправильным» СМИ регистрироваться, например, в Лондоне. «Это та сфера, где ЕС мог бы двигаться вперед», — подчеркнул депутат.