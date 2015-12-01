Калуга, 1 декабря, 2015, 18:21 — ИА Регнум. В результате острого отравления метиловым спиртом в Калуге скончалась 37-летняя женщина, сообщает 1 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя Управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета России Владимира Маркина.

otravleniya.com Женщине скончалась от острого отравления метиловым спиртом

По версии следствия, 14 ноября 2015 года потерпевшая употребила жидкость из бутылки с наименованием «Коньяк Лезгинка» объемом 0,5 литра. На следующий день женщине стало плохо, и она была госпитализирована в медицинское учреждение, где скончалась от острого отравления метиловым спиртом.

В результате проведённых следственно-оперативных мероприятий установлено, что суррогатный алкоголь был приобретён в одном из частных домов Юхновского района Калужской области. По месту реализации сомнительного алкоголя был проведён обыск, в ходе которого изъято более 500 бутылок со спиртосодержащей жидкостью. Установлен собственник домовладения — местный житель 1988 года рождения, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя.

Возбуждено уголовное дело по которому проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, назначено и проводится химическое исследование изъятой спиртосодержащей жидкости, устанавливается место производства изъятого алкоголя.

Напомним, случаи отравления метиловым спиртом в результате употребления суррогатного алкоголя отмечены уже в шести субъектах Российской Федерации, в частности Красноярский край, Чувашская Республика, Оренбургская, Московская и Калужская области. Пострадавших — десятки. Можно с уверенностью констатировать, что эта проблема достигла масштабов национальной трагедии, и давно пора искоренить продажу такой продукции на территории России. Однако, к сожалению этот «преступный бизнес» продолжает наращивать обороты. И самое главное в этой ситуации обезопасить наших граждан в дальнейшем. Здесь необходимы жесткие меры государственного порядка. В ряде стран уже действует государственная монополия не только на продажу, но и на производство алкоголя, а также введены серьезные налоги на спиртное. Введение такой меры, как монополия на производство этилового спирта значительно обезопасит наших граждан и увеличит поступления в государственный бюджет.

Несмотря на то, что следствие с помощью оперативных служб принимает активные меры по выявлению всех точек и распространителей суррогата, пока пресечь эту смертоносную торговлю не удается. Поэтому Следственный комитет России предостерегает всех от покупок сомнительного и дешевого алкоголя под дорогими брендами, особенно с рук или через Интернет.