Минск, 1 декабря, 2015, 18:09 — ИА Регнум. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Белоруссии за январь-октябрь 2015 года составило $2,0837 млрд, увеличившись за октябрь на $377,3 млн. Такие данные приводит Национальный статистический комитет Белоруссии.

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Объём внешней торговли товарами за десять месяцев 2015 года составил $47,230 млрд, что на 26,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. При этом экспорт белорусских товаров упал на 26,9% по сравнению с прошлогодним показателем и составил $22,573 млрд, а импорт снизился на 26,4% — до $24,657 млрд.

Товарооборот со странами СНГ за январь-октябрь 2015 года в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом упал на 29,6%, со странами Евразийского экономического союза — на 27,4%, со странами Европейского союза — на 29,5%. Товарооборот со странами вне СНГ снизился на 22,3%.

Товарооборот Белоруссии с Россией в январе-октябре 2015 года составил $22,900 млрд, что на 27,2% ниже аналогичного показателя прошлого года. При этом экспорт белорусских товаров в Россию упал на 37,1%, составив за десять месяцев $8,720 млрд, а импорт из России сократился на 23% — до $14,179 млрд. Отрицательное сальдо торговли с Россией в январе-октябре выросло до $5,458 млрд (в январе-октябре 2014 года оно также было отрицательным — $4,911 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы Белоруссия сокращала внешний товарооборот и экспорт товаров, пытаясь наращивать экспорт услуг, что характеризовало состояние реального сектора экономики постсоветской республики. Однако и экспорт услуг в 2015 году падал, указывая на системный кризис «белорусской модели».

Так, согласно данным Нацбанка Белоруссии, за первую половину 2015 года внешнеторговый оборот товаров и услуг Белоруссии сократился на 25,9% к аналогичному периоду прошлого года — до $32,322 млрд, в том числе на 21% сократился внешнеторговый оборот услуг — с $6,606 млрд до $5,218 млрд.

Между тем, вину за кризис власти республики возлагают на «внешние обстоятельства». Министр иностранных дел Владимир Макей в конце октября назвал в числе причин сложной ситуации в белорусской экономике «мировой финансовый экономический кризис и взаимные санкций между Россией и Евросоюзом».