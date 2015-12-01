Калуга, 1 декабря, 2015, 17:55 — ИА Регнум. Сегодня, 1 декабря, Калугу посетила Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Эль-Сальвадор в Российской Федерации Клаудия Канхура де Сентено. С дипломатом из центральноамериканской страны встретились глава городского самоуправления Александр Иванов и первый заместитель городского головы Андрей Лыпарев.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, руководители областного центра рассказали гостье об особенностях социально-экономического развития региона, достопримечательностях города и знаменитых калужанах, работе по привлечению инвесторов и развитию промышленности, а также обсудили с послом перспективные направления сотрудничества.

«Основным направлением нашего сотрудничества является сфера образования, — отметил Александр Иванов, — студенты из республики Сальвадор обучаются в калужском филиале МГТУ имени Баумана, нам необходимо расширять контакты в этой сфере, вслед за сотрудничеством в образовании будут налаживаться экономические и культурные связи».