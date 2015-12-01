Самара, 1 декабря, 2015, 17:51 — ИА Регнум. Сегодня, 1 декабря, президент Владимир Путин принял губернатора Николая Меркушкина, который ожидал встречу с главой государства с 17 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

static.kremlin.ru Владимир Путин с самарским губернатором Николаем Меркушкиным, 1 декабря 2015 год

Особое внимание было уделено ситуации в отрасли автомобилестроения, вопросам строительства жилья и подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Губернатор Меркушкин на этот раз пообещал президенту пересадить 85% чиновников на вазовские автомобили и посетовал, что придется возвратить крупным компаниям 9,5 млрд рублей.

Приводим короткую стенограмму беседы президента с самарским губернатором.

В. Путин: Николай Иванович, как дела в Самаре?

Н. Меркушкин: В целом нормально. В промышленности небольшой рост — пока удерживаем, хотя в автомобилестроении — минус 11%.

В. Путин: Да, я знаю.

Н. Меркушкин: Но авиакосмическая промышленность даёт 12%в роста, нефтехимия даёт плюс 9%, обрабатывающая промышленность — 7%, и в итоге суммарно плюсуем. Видимо, год завершим — плюса большого не будет, но и минуса большого не будет. Тем более у АвтоВАЗа сейчас новые модели [выходят]. Спасибо Вам большое за поддержку, реакция хорошая по «Ладе-Весте».

В. Путин: Ну и машина хорошая.

Н. Меркушкин: Хорошая машина.

В. Путин: Я не сказал: когда тестировали в Европе, то те, кто принимал участие в тестах, не могли определить страну происхождения — называли либо одну из европейских стран, либо Японию.

Н. Меркушкин: И давали суммы, за сколько бы вы купили [эту машину] (я ролик тоже в прошлый раз попросил, посмотрел), давали от 12 тысяч евро до 28 тысяч евро. На самом деле современная машина. И 15 декабря пойдёт Lada Xray — тоже хорошая машина.

Мы будем на эти две машины пересаживать процентов 85 чиновников, весь средний слой и даже чуть выше среднего. В городе Самаре мэр уже ездит, а дальше всё, что будем менять, будем менять за счёт этого. Там сейчас [соблюдаются] и условия по безопасности — европейский стандарт.

Сельское хозяйство плюсуем, правда, засуха у нас была, по зерну не добрали. Но производство молока, мяса — в плюсе.

Строительство жилья — 126% роста.

В. Путин: Это хорошо, потому что в целом, мы знаем, ситуация в отрасли непростая, а у вас рост. Я посмотрел здесь по таблицам. За счёт чего у вас так получилось?

Н. Меркушкин: Мы раскрутили [строительство] в прошлые годы, ипотека хорошо пошла. Включились в федеральную программу «Доступное жильё — российской семье», там 10 миллионов квадратных метров по стране должны по Вашему Указу, по постановлению правительства [построить], мы в этом пилотном проекте. И из 200 тысяч квадратных метров этого года 50 тысяч будут в Самаре: каждый четвёртый квадратный метр в Самаре будет строиться.

В общем, достаточно активно раскрутили комплексные застройки: три делаем в Самаре, в Тольятти тоже сейчас одна. И за эти 3−4 года будет удвоение объёма жилищного строительства. 15−16 лет назад Самара строила 330 тысяч квадратных метров, а в этом году у нас будет примерно 2−2,1 миллиона, то есть в 6−7 раз увеличение объёма производства жилья. Сейчас мы вышли на третье место, а были последними когда‑то, 7−8 лет назад, в округе.

Указы тоже выполняются. По детским садикам (для детей от трёх до семи лет) мы до конца года ещё 4,5 тысячи [мест] введём, войдём в норму. Но у нас, Вы помните, когда Вы были в Самаре, я говорил, значительный рост рождаемости, и в этом году тоже есть рост рождаемости. Сейчас уходящих из детских садов в школы на 3 тысячи меньше, чем приходящих [в детские сады], родившихся больше. И нам ещё 2016, 2017, 2018 годы надо дополнительно приходящих обеспечивать садиками. На сегодня вроде закрываем.

В. Путин: Вы делаете совмещённые помещения, да? Садики и школы.

Н. Меркушкин: Да, садики и школы.

В. Путин: И я посмотрел, у вас сократилась задолженность по заработной плате.

Н. Меркушкин: Да.

В. Путин: Вы, пожалуйста, этому внимание уделяйте постоянно, потому что наблюдается некоторый рост по отдельным отраслям, по отдельным регионам. У вас, наоборот, сокращение. Это очень хороший показатель и хороший признак. Значит, внимание этому есть. Нужно и дальше не ослаблять внимание к этим вопросам.

Н. Меркушкин: Хорошо.

Если в целом брать подготовку к чемпионату мира, то она идёт, пусть непросто сегодня с финансированием, особенно наша доля (у нас много возвратов 2014 года — 14 миллиардов рублей возвращаем, то, что заплатили крупные компании в прошлом году, в этом году [им] возвращается). Ну, не вся сумма, в этом году будет возвращено где‑то 9,5 миллиарда.

Это дополнительный очень большой минус для бюджета, тем не менее по чемпионату мира пытаемся все позиции закрывать. Ряд отдельных позиций, которые придётся с некоторой отсрочкой делать.

Тем не менее основная инвестиционная программа тоже выполняется, и надеемся, что всё‑таки на будущий год возвратов таких не будет (это было связано с обвалом курса, и убытки ушли и в Сбербанк — три миллиарда, «Роснефть» 2,8 миллиарда забрала у нас обратно). «Лукойл» у нас работает, недавно пришёл, тоже 400 миллионов рублей обратно вернул, прошлогоднюю прибыль заплатили, а прибыль в итоге не сложилась, та, которую авансом заплатили.

С дорогами то, что связанно с подготовкой к чемпионату мира, увеличение объёмов строительства примерно в три раза по сравнению с тем, что было 3−4 года назад. В прошлом году и в этом году достаточно большие объёмы, люди замечают это, плюс по благоустройству усиленно работаем, и город подтянули, в том числе к чемпионату мира.

В. Путин: Хорошо.