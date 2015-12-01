Москва, 1 декабря, 2015, 17:32 — ИА Регнум. Дополнительная резервная валюта создает удобства в плане хеджирования финансовых рисков. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря аналитик компании RoboForex Дмитрий Гурковский, комментируя решение МВФ о включении юаня в корзину резервных валют.

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«Доллару в статусе мировой валюты резервирования сейчас ничто не угрожает. Но пьедестал под «американцем» может всерьёз закачаться уже через 10−12 лет», — говорит эксперт. Гурковский обращает внимание на то, что с ноября 2016 года юань можно будет использовать для перекрытия бюджетных дефицитов на страновом уровне, при этом «доля евро в корзине МВФ заметно сократилась».

«Роль Китая в мировой экономике будет становиться все значимей, в этом нет сомнений. Дополнительная резервная валюта — это удобно в плане хеджирования рисков», — отмечает эксперт. России комфортно использовать все имеющиеся резервные валюты, с юанем у российской экономики «собственные теплые отношения», напоминает он. «ЦБ РФ недавно включил юань в свою валютную корзину. Это означает высокую степень доверия к этой валюте», — поясняет аналитик.

Ранее стало известно, что МВФ включил китайский юань в корзину резервных валют. Решение вступает в силу 1 октября 2016 года. В корзину резервных валют МВФ уже входят доллар США, евро, японская иена и британский фунт.