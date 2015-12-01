Москва, 1 декабря, 2015, 17:26 — ИА Регнум. Концепция Роструда о снижении административного давления на малый бизнес — это правильно. Действительно, нужно сначала предупреждение, а затем уже за повторное нарушение — штраф. Здесь логика очень простая. Малый бизнес, к сожалению, не настолько мобилен по отношению к крупному бизнесу и не обладает достаточно высококомпетентными дополнительными сотрудниками, которые могут сопровождать бизнес, в том числе и по кадровому делопроизводству или в рамках юридического сопровождения. Поэтому с теми темпами и с тем обновлением, с которыми сталкивается предприниматель, ему нужно давать возможность вникать в тонкости трудового законодательства и охраны труда. Об этом заявил член совета московского отделения «ОПОРЫ России» Дмитрий Третьяков, комментируя инициативу Роструда об отмене штрафа малому предприятию за разовое нарушение.

opora.ru Член совета московского отделения «ОПОРЫ России» Дмитрий Третьяков

«Кроме того, в связи с тем, что малые предприниматели работают в сфере сопровождения крупного бизнеса, то доля производственных рабочих мест в малом бизнесе очень мала по отношению к крупному бизнесу. В связи с этим вероятность того, что на этих рабочих местах будет выявлен высокий уровень угрозы жизни работника или случаи травматизма — ничтожно мала. Поэтому в данном случае предупреждение — это опять же логично. Но это не значит, что добросовестный предприниматель практически останется безучастным к требованиям в сфере охраны труда, мы говорим о том, что это предприниматель, который не только сам законопослушен, но и еще обучает своих сотрудников, поэтому те требования, которые остаются, в плоскости знания, они должны быть выполнены работодателем малого звена», — пояснил.

«В подтверждение правоты предприниматели решили предложить добровольное декларирование со стороны малого сообщества в сторону органа, которым является Роструд. Таким образом, в данном случае будет проведена комплексная работа через первичный анализ по обязанности работодателя через соответственно декларирование уведомление Роструда. Если на практике это будет последовательно применять именно форму предупреждения, думаю, что в данном случае малый бизнес от этого только выиграет», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Роструд не будет штрафовать малый бизнес за разовое нарушение. Соответствующее письмо об изменении практики применения административных наказаний в отношении малых предприятий направлено в территориальные органы. Так, если инспектор труда выявит нарушение впервые, и оно не связано с угрозой жизни работников, руководителю малого предприятия сначала будет выдаваться предупреждение. Штраф будет налагаться только в случае повторного выявления правонарушения.