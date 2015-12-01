«От снижения числа штрафов малый бизнес только выиграет»
Москва, 1 декабря, 2015, 17:26 — ИА Регнум. Концепция Роструда о снижении административного давления на малый бизнес — это правильно. Действительно, нужно сначала предупреждение, а затем уже за повторное нарушение — штраф. Здесь логика очень простая. Малый бизнес, к сожалению, не настолько мобилен по отношению к крупному бизнесу и не обладает достаточно высококомпетентными дополнительными сотрудниками, которые могут сопровождать бизнес, в том числе и по кадровому делопроизводству или в рамках юридического сопровождения. Поэтому с теми темпами и с тем обновлением, с которыми сталкивается предприниматель, ему нужно давать возможность вникать в тонкости трудового законодательства и охраны труда. Об этом заявил член совета московского отделения «ОПОРЫ России» Дмитрий Третьяков, комментируя инициативу Роструда об отмене штрафа малому предприятию за разовое нарушение.
«Кроме того, в связи с тем, что малые предприниматели работают в сфере сопровождения крупного бизнеса, то доля производственных рабочих мест в малом бизнесе очень мала по отношению к крупному бизнесу. В связи с этим вероятность того, что на этих рабочих местах будет выявлен высокий уровень угрозы жизни работника или случаи травматизма — ничтожно мала. Поэтому в данном случае предупреждение — это опять же логично. Но это не значит, что добросовестный предприниматель практически останется безучастным к требованиям в сфере охраны труда, мы говорим о том, что это предприниматель, который не только сам законопослушен, но и еще обучает своих сотрудников, поэтому те требования, которые остаются, в плоскости знания, они должны быть выполнены работодателем малого звена», — пояснил.
«В подтверждение правоты предприниматели решили предложить добровольное декларирование со стороны малого сообщества в сторону органа, которым является Роструд. Таким образом, в данном случае будет проведена комплексная работа через первичный анализ по обязанности работодателя через соответственно декларирование уведомление Роструда. Если на практике это будет последовательно применять именно форму предупреждения, думаю, что в данном случае малый бизнес от этого только выиграет», — резюмировал эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, Роструд не будет штрафовать малый бизнес за разовое нарушение. Соответствующее письмо об изменении практики применения административных наказаний в отношении малых предприятий направлено в территориальные органы. Так, если инспектор труда выявит нарушение впервые, и оно не связано с угрозой жизни работников, руководителю малого предприятия сначала будет выдаваться предупреждение. Штраф будет налагаться только в случае повторного выявления правонарушения.