Степанакерт, 1 декабря, 2015, 17:14 — ИА Регнум. Карабахский писатель и журналист Ашот Бегларян номинирован на российскую национальную литературную премию «Писатель года» за 2015 год.

личный фотоархив Ашот Бегларян

Редакционной комиссией премии «Писатель года» были особенно отмечены рассказы автора, опубликованные на его авторской странице на сайте «Проза.ру». Таким образом, Ашот Бегларян получил статус номинанта премии «Писатель года» и право издания произведений в альманахе для Большого жюри. Диплом номинанта и авторские экземпляры альманаха будут вручены А. Бегларяну в офисе Российского союза писателей.

Процедура проведения конкурса премии состоит из двух этапов. На первом этапе из числа пользователей портала Проза.ру выбираются наиболее достойные авторы, которые становятся номинантами премии. Их произведения издаются в специальных конкурсных альманахах, которые представляются членам Большого жюри. На втором этапе члены Большого жюри путём голосования на основании текстов, опубликованных в конкурсных альманахах, определяют трёх лауреатов премии. Церемония награждения победителей премии приурочена к праздничным мероприятиям, посвящённым Всемирному дню поэзии, и традиционно проводится 21 марта в Москве под эгидой ЮНЕСКО и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации. Вручение премий за 2015 год состоится 21 марта 2016 года в Большом конференц-зале Правительства Москвы. На торжественную церемонию приглашаются все номинанты, опубликовавшие свои произведения в альманахах премии.

Кроме того, на днях А. Бегларян был принят в Российский союз писателей. Он является также членом Союза журналистов Нагорно-Карабахской Республики, Лиги фронтовых журналистов НКР, Степанакертского пресс-клуба, Международной ассоциации «Южный Кавказ», Союза писателей НКР и Союза писателей Республики Армения.

Ашот Бегларян родился 1 августа 1968 года в столице Нагорного Карабаха — г.Степанакерте. Окончил факультет русского языка и литературы Ереванского государственного университета, по специальности литературовед.

Печатается с 19 лет. Рассказы и очерки А. Бегларяна публиковались в литературных, общественно-политических изданиях и интернет-сайтах в Степанакерте и Ереване, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Томске и других российских городах, в Абхазии, Грузии, Казахстане, Белоруссии, Украине, Болгарии, Словакии, Канаде, США, на сайте Института освещения войны и мира (Лондон) и др.

Профессионально занимается журналистикой. В разные годы работал корреспондентом ереванских газет «Голос Армении», «Новое время», армянских информагентств СНАРК и «АрмИнфо», британского Института освещения войны и мира, российского федерального информационного агентства REGNUM, журнала для депутатов Госдумы РФ «Кавказский эксперт», ряда издающихся в России армянских журналов и газет. В течение 15 лет работал в Министерстве иностранных дел НКР, а в октябре 2013 года был назначен на должность помощника Президента НКР.

Ашот Бегларян является автором 5 сборников повестей и рассказов, вышедших в свет в Степанакерте, Ереване и Торонто, а также 1 сборника журналистских статей «Карабахский дневник», изданного в нынешнем году в Москве. По мотивам рассказа Ашота Бегларяна «Дом, который стрелял» был снят короткометражный художественный фильм.

В 2011—2013 году юмористические и военные рассказы, а также переводы Ашота Бегларяна были опубликованы во всех изданных в рамках специального проекта трёх номерах регионального альманаха «Южный Кавказ». В 2013 году старейший украинский общественно-политический, литературно-художественный и искусствоведческий журнал «Всесвит» («Вселенная») перевёл на украинский язык и опубликовал в качестве специального блока повести и рассказы Ашота Бегларяна о карабахской войне. В 2015 году «Всесвит» перепечатал повести «Звёздный Мальчик» и «Обыкновенные герои».

Бегларян является финалистом и обладателем специального диплома открытого всеукраинского конкурса «Камрад, Амиго, Шурави» (2008г.). Трижды лауреат конкурсов Международного фонда «Великий странник — Молодым», Магистр и член Клуба славы указанного фонда.

В мае 2014 года автор стал победителем проведённого в Нижегородской области второго областного конкурса имени Виталия Гузанова в номинации лучший журналистский материал на патриотическую тему: «Трагедия времени. Конфликты. Люди». В 2014 году словацкое издание «Revue Svetovej Literatury» («Ревью мировой литературы») опубликовало в переводе на словацкий язык рассказ А. Бегларяна «Дед Мороз».

Ашот Бегларян является переводчиком с армянского на русский язык и редактором нескольких десятков книг.

Участвовал в боевых действиях по защите границ НКР, в ходе боёв был тяжело ранен, и не случайно военная тема ему особенно близка.