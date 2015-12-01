Степанакерт, 1 декабря, 2015, 17:07 — ИА Регнум. 1 декабря президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян посетил главный вуз страны — Арцахский государственный университет (АрГУ), где встретился со студентами и профессорско-преподавательским составом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте со ссылкой на пресс-службу Президента НКР.

Бако Саакян подчеркнул, что государство уделяет особое внимание сферам образования и науки, увеличивая из года в год выделяемые финансовые средства для успешной реализации разных программ, призванных прежде всего способствовать улучшению и развитию учебного процесса, повышению качества образования, решению существующих социальных задач.

Президент рассматривает подобные встречи как своеобразную площадку для проведения полезных обсуждений, выражения мнений, представления предложений. Бако Саакян почтил память студентов, павших при защите родины в годы развязанной Азербайджаном войны.

На защиту Отечества встали более 400 студентов вуза, 72 из них погибли в ходе боев. В честь них во дворе АрГУ воздвигнут мемориал.