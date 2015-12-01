Тбилиси, 1 декабря, 2015, 16:41 — ИА Регнум. Единственной большой угрозой, которая может исходить для Грузии из обостренных отношений между Россией и Турцией, является начало прямых военных действий, но это маловероятно. Об этом ИА REGNUM заявил грузинский независимый эксперт Заал Анджапаридзе.

Нико Пиросмани. Граница

«В случае начала военных действий, что, повторяю, маловероятно, Россия может потребовать предоставления территории Грузии для переброски своих войск или пользования ее воздушным пространством. Так что косвенно Грузия может оказаться вовлеченной в этот конфликт. Но вероятность такого развития событий сегодня равна нулю», — заявил Анджапаридзе.

По его мнению, обострение отношений между Россией и Турцией может отразиться на экономике Грузии, в частности, на курсе национальной валюты — лари.

«Если начнется санкционная война между Россией и Турцией, а ее признаки уже налицо, это ударит не только по экономике Турции, но и по Грузии, у которой с Турцией тесные экономические связи. Это повлияет на наш экспорт и импорт. Других особых опасностей в обозримом будущем я не вижу, если, конечно, грузинское руководство не начнет открыто поддерживать одну из сторон», — отметил эксперт.

По его словам, часть грузинского общества уже говорит о том, что Грузия должна открыто поддержать Турцию, но это близорукая позиция. «Хорошо, что наше руководство не собирается становиться на эту позицию и находится на равном удалении от обеих сторон», — заявил Анджапаридзе.

В противостоянии между Россией и Турцией эксперт видит для Грузии и определенные позитивные моменты. В частности, Россия уже заявила о готовности компенсировать дефицит турецких фруктов, овощей и продовольствия импортом продукции из Грузии и Азербайджана. Грузия же, которая импортирует турецкие фрукты и продовольствие, по мнению Заала Анджапаридзе, вполне может заняться их реэкспортом в Россию.

«Главное, на что пойдет Россия и насколько у нас хватит для этого ресурсов», — заявил эксперт.