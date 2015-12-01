Мурманск, 1 декабря, 2015, 16:13 — ИА Регнум. За год, который прошел с момента создания на севере России объединенного стратегического командования в Арктической зоне, Северному флоту удалось достичь значительных показателей в организации боевой подготовки, поддержании высокой боевой готовности, а также в решении задач по освоению Арктики. Такое заявление, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сделал врио командующего Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, выступая по случаю начала нового учебного года в Вооружённых силах Российской Федерации.

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«Вице-адмирал Николай Евменов также подчеркнул, что «в ходе боевой учебы арктических подразделений Северный флот делал акцент на подготовке личного состава к противодействию различным видам современных угроз, которые могут быть актуальны в данном регионе», — сообщили в пресс-службе Северного флота. — Он отметил, что «наряду с учениями по охране островной зоны и морского побережья России в Арктике в 2015 году были проведены учение по защите важного промышленного объекта на полуострове Таймыр и учение антитеррористической направленности на архипелаге Новая Земля».

Врио командующего Северным флотом подчеркнул, что «особенно важно, что в нынешнем году все эти задачи выполнили подразделения отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота, которая была сформирована в начале 2015 года».

В числе приоритетных задач, стоящих перед Северным флотом на новый учебный год, вице-адмирал Николай Евменов отметил продолжение целенаправленной деятельности по развитию и совершенствованию инфраструктуры в Арктике, а также по поддержанию высокой боеготовности морских сил ядерного сдерживания и сил общего назначения.

По информации ИА REGNUM, активная деятельность России по созданию и развитию элементов арктической инфраструктуры была начата в 2012 году — с этого времени Северный флот регулярно осуществляет арктические походы, решает задачи по обеспечению безопасности в районах прохождения трассы Северного морского пути, формирует в Арктической зоне современную и разветвлённую систему освещения воздушной и надводной обстановки.