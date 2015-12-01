Тамбов, 1 декабря, 2015, 16:09 — ИА Регнум. Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина в одностороннем порядке расторг соглашения о сотрудничестве с двумя университетами Турции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ТГУ имени Державина.

venividi.ru Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина

«Руководством Тамбовского госуниверситета было принято решение о прекращении сотрудничества с турецкими партнерами в связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой в отношениях двух стран», — говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, расторгнуты договоры с Международной академией туризма (Анталия) и университетом Хаджеттеле (Анкара).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Министерстве образования и науки РФ заявили, что все российские студенты, находящиеся в Турецкой Республике по программам академических обменов, будут в максимально сжатые сроки возвращены в Россию.

В министерстве уточнили, что в Турции на данный момент находится менее 100 российских студентов. При этом никаких ограничений для турецких студентов, обучающихся в России, не будет.

24 ноября турецкий истребитель F16 сбил бомбардировщик Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ), участвовавший в боевой операции против террористической организации «Исламское государство».