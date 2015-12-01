Москва, 1 декабря, 2015, 16:06 — ИА Регнум. Сложившиеся условия, какими бы неблагоприятными они ни казались со стороны, для российских властей являются крайне удачными для того, чтобы решить важнейшие накопившиеся проблемы. Эти условия могут рассматриваться с двух точек зрения — внешней и внутренней конъюнктуры. Об этом заявил профессор кафедры управления рисками, страхования и ценных бумаг РЭУ имени Г. В. Плеханова Владимир Галанов, комментируя нынешнюю экономическую и военно-политическую ситуацию в России.

www.rea.ru Профессор кафедры управления рисками, страхования и ценных бумаг РЭУ им.Г.В.Плеханова Владимир Галанов

«Начнем с первой. Хотя формально Турцию почти никто из мировых игроков не осуждает, все понимают, что она была совершенно не права, сбив российский самолет. Именно поэтому усиление нашего военного присутствия в Сирии воспринимается российскими недругами как оправданные, разумные ответные действия, а потому хотя и «со скрипом», но признаются, так как противопоставить этому другие государства ничего не могут.

Что касается внутренней ситуации, в самом российском обществе наблюдается совершенно невиданный для последних десятилетий духовный, патриотический подъем, причем во всех слоях населения — от зажиточных до бедных. Для будущего России будет крайне критичным, если мы не воспользуемся данным уникальным историческим моментом для укрепления своих позиций на международной арене и для решения главных внутренних проблем.

Так, с точки зрения сирийского вопроса, думается, переброска наших С-400 в эту страну не есть нечто достаточное в стратегическом плане. В дополнение, например, можно предложить дальнейшее усиление российского присутствия путем развертывания новой военной базы в «глубине» государства, причем таким образом, чтобы она позволяла контролировать большие территории вдали от Дамаска силами самих сирийских военнослужащих.

Что касается внутренних проблем, то одной из ключевых, сдерживающих развитие российской экономики, можно назвать коррупцию в системе государственных закупок. Обычно этот вопрос упрощают и сводят к тому, что заказы достаются «нужным» компаниям. Зачастую такой подход является не чем иным, как «вечной завистью» участника рынка, которому не достался желаемый государственный заказ. На самом деле проблема коррупции куда глобальнее. Ее негативные для экономики стороны имеют две формы проявления.

Первая — часто стоимость государственного заказа сильно завышается по сравнению с истинными затратами на его выполнение, в том числе в тех случаях, когда заказ отдается иностранным компаниям. Классический пример — строительство дорог, мостов, тротуаров, газонов и тому подобных сооружений, позволяющих бесконечно увеличивать проектную (и отчетную) стоимость выполняемых работ. Вторая — когда сам государственный заказ по большей части совершенно избыточен, то есть не является необходимым для государства и общества. Речь идет, например, о закупке многомиллионных автомобилей и других предметов роскоши для государственных служащих. Сюда же включим такие ситуации, когда к исполнению принимается самый дорогой вариант решения какой-либо проблемы, как это, судя по материалам в СМИ, происходит с проектами обустройства Крыма.

Думается, что в современных условиях главным путем борьбы с указанными проблемами должны стать обеспечение действительной гласности и открытости государственных закупок на стадиях их формирования и исполнения, подконтрольность и обсуждаемость госзаказов со стороны широкой общественности. Это позволит оценивать разумность как самих заказов, так и уровень расходов на их исполнение. Необходимо создать специальный информационный фонд обо всех несекретных государственных закупках, в котором хранилась бы полная (!) информация о них. Впрочем, и для военных заказов следует разработать свой механизм публичного контроля. Все негативно оцениваемые обществом случаи должны широко публиковаться и обсуждаться. Необходимо, чтобы со стороны уполномоченных органов власти им давалась соответствующая оценка.

Если обычно решение общественных проблем возлагается на государство и именно оно считается ответственным за результаты, то в настоящее время сложилась уникальная ситуация. Практически все общество включилось в обсуждение того, что надо делать, и России надо использовать эти тенденции», — поделился своими рассуждениями Галанов.

«Итоговая идея заключается в том, что в настоящее время соответствующие информационно-аналитические службы государства должны сделать особый акцент на анализе идей, предложений и мнений, которые высказываются в СМИ по поводу возможных конкретных шагов по совершенствованию внутренней и внешней политики России. Сейчас наше общество выступает как уникальный «коллективный мозг», и просто глупо не воспользоваться возможностями «общего разума». Можно сказать, что в текущих условиях практически все жители России думают и приходят к каким-то выводам относительно сложившейся ситуации. Это наглядно демонстрирует бесконечное количество публикаций в СМИ на тему места и роли России в современном мире, что особенно касается электронных изданий. Причем для профессиональных политиков может оказаться важным и полезным не только то или иное конкретное предложение, но и сама его идея и даже форма его выражения. Необходимо использовать абсолютно все, что может принести пользу. Истинная мощь России в ее активных людях, а не в деньгах или накопленных личных богатствах», — резюмировал эксперт.