Москва, 2 декабря, 2015, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 2 декабря, Госдума рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на 2016 год, сообщает ИА REGNUM. Проект бюджета на 2016 год был принят в первом чтении 13 ноября. Ко второму чтению бюджета депутаты фракции «Единой России» внесли поправки, позволяющие направить дополнительные средства в объеме более 300 млрд рублей на различные социально значимые цели за счет оптимизации расходов и сокращения издержек и неэффективных трат.

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«Мы понимаем, что никаких дополнительных средств в бюджете во втором чтении появиться не может. И когда мы говорим о поддержке населения, когда мы говорим о развитии экономики, когда мы говорим о помощи регионам, мы должны искать это внутри бюджета», — подчеркнул глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Среди одобренных профильным комитетом поправок — увеличение бюджетных кредитов регионам на 170 млрд рублей, создание рабочих мест в школах и ликвидация третьей смены в школах — на это предполагается выделить 50 млрд рублей. 5 млрд рублей предусмотрено направить на 50%-ю компенсацию оплаты за капремонт льготным категориям граждан, 43 млрд рублей дополнительно будет выделено на поддержку программ Республики Крым и Севастополя. 6,8 млрд рублей — на капремонт и содержание Крымской железной дороги. На развитие науки и технологий направляется почти 15 млрд рублей, на поддержку региональных СМИ — 300 млн рублей, 9,373 млрд рублей — на господдержку АПК.

В рамках бюджета будет также профинансирован ряд мероприятий в сфере молодежной политики — речь идет о поддержке организации Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», создание российского движения школьников, а также о допфинансировании кадетских и суворовских училищ.

Кроме того, Госдума рассмотрит во втором чтении проекты бюджетов внебюджетных фондов на 2016 год — Пенсионного фонда, Фонда ОМС и Фонда социального страхования. Госдума также обсудит во втором чтении законопроект, касающийся установления в 2016 году МРОТ на уровне 6204 рубля, а также инициативу о «заморозке» пенсионных накоплений на 2016 год.