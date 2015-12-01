Москва, 1 декабря, 2015, 15:52 — ИА Регнум. Включение МВФ китайского юаня в корзину резервных валют даст возможность Китаю увеличить свою роль в мировой финансовой системе. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 1 декабря ведущий аналитик MFX Capital Антон Краско, комментируя решение МВФ о включении в корзину резервных валют китайской национальной валюты.

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«Безусловно, это знаковое и крайне важное событие. Впервые валюта развивающейся страны получила статус резервной. Это дает Китаю возможность увеличить свою роль в мировой финансовой системе. Если раньше китайские банки и корпорации вынуждены были расплачиваться за свои трансграничные операции в долларах, то теперь со свободной конвертацией юаня у них появилась возможность использовать в своих расчетах национальную валюту», — отмечает эксперт.

Это решение снизит транзакционные издержки и ускорит процессы потоков капитала в КНР, считает Краско. Также оно позволит Народному Банку Китая вести более агрессивную монетарную политику при необходимости стимулирования экономики без рисков слишком резко девальвировать национальную валюту, уточняет он. «Главное же — впервые такой статус получила страна из незападного мира. По сути, это означает прекращение гегемонии США в мировой финансовой системе», — резюмирует Краско.

МВФ включил китайский юань в корзину резервных валют. Решение вступает в силу 1 октября 2016 года. В корзину резервных валют МВФ уже входят доллар США, евро, японская иена и британский фунт.