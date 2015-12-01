Хельсинки, 1 декабря, 2015, 15:39 — ИА Регнум. Экспорт товаров из Финляндии в Россию в январе-сентябре 2015 года упал на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объёмы поставок из РФ в Финляндию, в свою очередь, сократились также на 33%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 1 декабря, в пресс-службе таможни Финляндии.

Валентин Серов. Крестьянский дворик в Финляндии. 1902

Стоимость финского экспорта в Россию в сентябре текущего года составила 272 млн евро, что на 35% меньше по сравнению с 2014 годом. Импорт российских товаров в Финляндию в стоимостном выражении сократился на 24% и составил 519 млн евро.

В целом за сентябрь финский экспорт составил 4,5 млрд евро (минус 13% к прошлогодним показателям).

Напомним, ранее Торговый представитель России в Финляндии Валерий Шлямин заявил о том, что падение товарооборота между Россией и Финляндией на 80% обусловлено системными проблемами и конъюнктурой мировых рынков и лишь на 20% — влиянием санкций и контрсанкций. По словам Шлямина, «в истории российско-финляндских экономических отношений 2015 год оказался, пожалуй, самым сложным за последние десятилетия».

Вместе с тем в торгпредстве убеждены: «нижний пик» в двусторонней торговле уже пройден. Эксперты оценили возможные сценарии развития российско-финской торговли по трём вариантам. «По всем сценариям, даже по негативному, в последующие годы, вплоть до 2020 года, нас ожидает медленный, но устойчивый рост», — отметил Шлямин.