Париж, 1 декабря, 2015, 15:06 — ИА Регнум. Россия и Турция должны снизить напряженность в отношениях друг с другом и сосредоточиться на борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ). Об этом, как передает «Голос Америки», сообщил президент США Барак Обама на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Париже.

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«У нас общий враг, и это — ИГИЛ, — сказал глава Белого дома. — И я хочу обеспечить нашу нацеленность на эту угрозу. Я также хочу, чтобы в центре нашего внимания оставалась необходимость достижения какого-то политического урегулирования конфликта в Сирии».

Говоря об атаке турецких ВВС на бомбардировщик Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ), Обама заявил, что у Анкары есть право на самооборону.

Глава Турции со своей стороны сообщил, что Анкара хочет избежать напряженности с Россией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в боевой операции против экстремистской организации «Исламское государство».

Атака была произведена, несмотря на то, что российский самолет, по заявлению Москвы, находился в километре от границы Турции. Один из летчиков погиб, второму удалось спастись.

Отношения между Россией и Турцией после этого инцидента резко обострились.