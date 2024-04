Тель-Авив, Израиль, 1 декабря, 2015, 14:56 — ИА Регнум. Группа ученых из Тель-Авивского университета под руководством Дафны Джоэль организовала исследования человеческого мозга обоих полов и обнаружила, что устройство этого органа мужчин и женщин существенно не отличается друг от друга. Об этом пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Кранах Лукас Старший. Адам и Ева. 1510

Специалисты сделали анализ магнитно-резонансных томограмм мозга около 1 тыс. 400 человек, разделив томограммы на четыре массива данных. Исследователи пытались определить зоны содержимого черепной коробки, которые могут отличаться в зависимости от пола.

По итогам выяснилось, что в зависимости от количества данных некоторые испытуемые обладали как минимум одним «мужским» или «женским» участком. В процентном соотношении от 23 до 53% добровольцев обладали зонами мозга, которые отличались по половому признаку.

Кроме того, число полностью того или иного серого вещества по определению пола — от 0 до 8%. Благодаря полученным результатам ученые сделали вывод, что серое вещество можно представить в виде мозаики из «мужских» и «женских» пазлов, а также набора промежуточных общих свойств. Это открытие заявляет о невозможности разделении содержимого черепной коробки конкретно по половому признаку.

Авторы исследования подчеркивают, что ноги стереотипов о свойствах, приписываемых конкретному полу, растут из риторики некоторых видов современной психологии.

ИА REGNUM напоминает, 20 ноября стало известно, что ученые из Университета медицины и науки им. Розалинд Франклин в Чикаго (США) доказали, что представители мужского и женского пола интеллектуально равны. Научная работа на эту тему размещена в журнале NeuroImage.

Изучались результаты 75 МРТ-исследований шести тыс. здоровых добровольцев. Ученые анализировали гиппокамп — участок, ответственный за хранение краткой памяти. Как выяснилось, размер этой зоны одинаков вне зависимости от половой принадлежности.