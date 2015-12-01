Ереван, 1 декабря, 2015, 14:19 — ИА Регнум. Увеличение экспорта в страны Евразийского экономического союза, в частности в Россию, провозглашено одним из основных направлений развития экономики Армении после вступления в организацию. Перед подписанием соглашения о присоединении Армении к ЕАЭС и во время обсуждения вопроса в парламенте основным аргументом за вступление сторонники интеграции называли то, что перед Арменией откроется 170-миллионный рынок.

Photolure Mинистр сельского хозяйства Серго Карапетян

Однако, статистика свидетельствует, что «170-миллионный рынок» до сих пор для Армении так и не открылся, и это несмотря на то, что после вступления Армении в организацию Россия ввела эмбарго на ввоз сельскохозяйственных товаров из Евросоюза, объявив о политике импортозамещения.

Вопрос для Армении актуализировался после того, как 28 ноября президент России Владимир Путин ввел санкции против Турции. Его указ предполагает запрет на ввоз отдельных турецких товаров. Под запрет попадут все виды мяса и субпродукты, рыба и морепродукты, безлактозная и молочная продукция, орехи, ягоды, зелень, фрукты и овощи. На данный момент Турция — пятый по величине торговый партнер России. Товарооборот стран в 2014 году составил $31 млрд (в том числе услуг), за девять месяцев 2015 года — $18,1 млрд. Из них на импорт турецких товаров пришлось чуть более $3 млрд. Крупнейшая статья импорта — продукция растительного происхождения.

После этого в Армении одно за другим проходят совещания, на которых обсуждается ситуация в сфере стимулирования экспорта армянской продукции. Говорится, что Армения может занять место Турции на российском рынке сельскохозяйственной продукции.

30 ноября подобное совещание прошло в правительстве Армении. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Армении, в ходе совещания обсуждалась ситуация в сфере стимулирования экспорта отечественной продукции, а также реализуемые в этом направлении шаги и имеющиеся возможности. «В данном контексте были затронуты вопросы, касающиеся стимулирования экспорта армянских товаров в Российскую Федерацию и страны-члены ЕАЭС».

Вице-премьер Армении, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян представил ситуацию, которая в дальнейшем ожидается в условиях предусматриваемого запрета на турецкие товары и возможности увеличения объемов экспорта армянских товаров. В частности, обсуждались возможные шаги и действия в сфере сельского хозяйства, туризма и инвестиций.

После совещания министр сельского хозяйства Серго Карапетян обсудил вопрос с представителями 20 компаний и частными предпринимателями, занимающимися экспортом свежих фруктов и овощей, призвав их предпринять соответствующие меры в данном направлении. По мнению министра, армянские производители в состоянии увеличить объемы экспортируемой сельхозпродукции.

«Сегодня был официально опубликован список сельскохозяйственных продуктов, которые Россия запретила импортировать из Турции. Это открывает новые возможности для роста объемов экспортируемой из Армении в Россию сельхозпродукции, в том числе овощей и фруктов», — заявил Карапетян. Кстати, сын министра владеет одним из крупнейших в Армении заводом по переработке фруктов и овощей. Его партнером в данной компании является сын премьер-министра Армении.

По данным российской прессы, Турция — лидер по поставкам в Россию томатов, на них приходится больше половины импортных помидоров: по итогам девяти месяцев она ввезла в Россию 292,8 тыс. тонн на сумму $281,2 млн.

Что касается Армении, то по состоянию на 26 октября Армения экспортировала в Россию томатов на сумму $1,5 млн, то есть в 180 раз меньше.

По мнению экономического обозревателя газеты «Айкакан жаманак» Айка Геворкяна, если с завтрашнего дня все производимые в Армении томаты будут экспортироваться в Россию, то доля армянских помидоров на российском рынке практически не изменится, так как в Армении нет соответствующих мощностей, а если они и создаются, то очень медленно.

«Получить быстрое и ощутимое преимущество в сложившейся ситуации не получится», — говорит Геворкян. — Вместо этого выгоды может получить соседняя Грузия, которая может ввозить томаты из Турции, а затем перепродавать в Россию под видом своих».

Замещение турецкой продукции армянской всерьез не рассматривается и в России. По мнению главы Минсельхоза Александра Ткачева, импорт овощей, в первую очередь помидоров, Россия может из других стран, в частности Ирана, Марокко, Израиля, Азербайджана, Узбекистана. Как видим, Армения даже не упоминается.

Не обнадеживает и статистика, опубликованная на днях Нацстатслужбой Армении. Экспорт за 9 месяцев 2015 года составил $1095,6 млн. При этом экспорт из Армении в Россию за отчётный период сократился на 27,8% до $158,5 млн.

То есть только экспорт в Россию томатов из Турции на $123 млн превышает весь экспорт из Армении. Понятно, что тягаться с Турцией Армении не по силам по ряду в том числе и объективных причин. Не получится, наверное, и с соседним Азербайджаном, который по итогам девяти месяцев ввез в Россию 47,6 тыс. тонн помидоров, а Армения всего лишь 1,1 тыс. тонн.

Учитывая, что на дворе зима, а себестоимость парниковой продукция в Армении высока из-за дорогого природного газа, получатся, что извлечь хоть какую-то выгоду вследствие санкций против Турции хотя бы по части сельскохозяйственной продукции у Армении вряд ли получится, даже несмотря на то, что Армения является членом ЕАЭС.

Может быть, экономике Армении поможет новая Конституция, референдум по которой состоится в ближайшее воскресенье?