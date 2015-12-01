Вашингтон, 1 декабря, 2015, 13:59 — ИА Регнум. Американская компания Consumer Reports назвала худшие автомобили на рынке США в каждом из наиболее популярных сегментов.

poc5588.ti-da.net KIA Rio

Лидером общего рейтинга стал седан KIA Rio. В этой машине критикам не понравились тесные задние сиденья и размер багажного отделения, а также слишком короткий список опций. Среди внедорожников худшим стал Jeep Compass, а среди спорткаров — Hyundai Veloster.

Худшим минивэном американцы признали Nissan Quest, пишет Motor.ru.

Среди премиальных автомобилей покупателям меньше всего нравится Mercedes-Benz CLA, среди седанов — Nissan Altima, а среди пикапов — Nissan Frontier.