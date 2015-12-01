Токио, 1 декабря, 2015, 13:57 — ИА Регнум. Токио возглавил ресторанный рейтинг авторитетного гида «Мишлен», вновь став кулинарной столицей мира.

parisiangentleman.co.uk Ресторан. Токио

Как сообщает Reuters, столица Японии выигрывает это звание в девятый раз подряд.

«Количество ресторанов в Токио просто огромно, выбор предложений очень широкий», — заявил международный директор гидов «Мишлен» Майкл Эллис.

По его словам, на этот раз 217 ресторанов из Токио получили звезды (против 267 в прошлом году), что стало лучшим показателем среди мировых столиц. 13 из отмеченных токийских заведений были удостоены наивысшей оценки — трех мишленовских звезд.