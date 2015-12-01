Москва, 1 декабря, 2015, 13:41 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на правовое регулирование методов и пределов информационного противодействия пропаганде террористической деятельности, осуществляемого СМИ, внес в Госдуму парламент Чеченской Республики, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря. СМИ запрещается распространение сведений, указывающих на национальную принадлежность или религиозную приверженность отдельных лиц или группы лиц, причастных к совершению преступлений, связанных с террористической деятельностью и (или) подозреваемых в терроризме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил (фрагмент)

Так, «для сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории Российской Федерации запрещается распространение средствами массовой информации в целях информационного противодействия терроризму сведений, указывающих на национальную принадлежность или на религиозную приверженность лиц или группы лиц, причастных к террористической деятельности».

«Распространение СМИ при освещении событий, связанных с террористической деятельностью, сведений, указывающих на национальную принадлежность или религиозную приверженность отдельных лиц или группы лиц, причастных к террористической деятельности, расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к такой деятельности, и приравнивается к действиям, направленным на разжигание межнациональной и межконфессиональной розни», — прописано в законопроекте.

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Авторы инициативы отмечают, что СМИ, освещая террористическую деятельность ИГИЛ, показывая и рассказывая о зверствах террористов, называют их «исламскими террористами», «представителями исламского государства», и тем самым искажают истинные природу и суть ИГИЛ. «Рекламируемая ИГИЛ приверженность к исламу является пропагандистским приемом, на который в силу разных причин и обстоятельств попадают непросвещенные граждане. Цели, задачи и действия сторонников ИГИЛ не имеют никакого отношения к вере в единого Бога и, в частности, к исламу или иной признанной мировой религии. Ни одна из мировых религий и никакая истинная вера в Бога не призывает к вражде, насилию и убийству людей. Человек, если он в здравом уме и истинно верует в Бога, приверженцем какой бы религии он ни является, не может творить зло, совершать преступления или быть сторонником зла, совершаемого во имя Бога против невинных людей», — отмечают законодатели.

Кроме того, по мнению депутатов, СМИ, «называя террористов, убийц и прочих преступников «радикальными исламистами» и «исламскими террористами», позиционируют террористов и представляют их как людей, представляющих ислам, и тем самым активно потворствуют их пропаганде». «Использование официальными средствами массовой информации указанных выражений по отношению к террористам, не имеющим никакого отношения к исламу, несет в себе скрытое оскорбление религиозных чувств честных, добропорядочных граждан и истинно верующих мусульман, и приравнивают всех честных и добропорядочных граждан, исповедующих ислам, к террористам», — считают они.

«Подобные сравнения, исходящие от СМИ, вызывают у огромного числа мусульман во всем мире откровенное недоумение, а у некоторых представителей молодого поколения из-за отсутствия жизненного опыта и недостаточного уровня знаний такие выражения и сравнения вызывают внутренний протест, так как они, в силу этих выражений, считают себя заведомо приравненными к потенциальным террористам по признаку их религиозных убеждений», — указали они.

«Выражения, используемые СМИ, заведомо относящие мусульман к террористам, порою подталкивают молодежь к принятию неразумных решений, и, в силу таких предубеждений, они могут стать легкой добычей для пропагандистской машины террористов. События, произошедшие во Франции, есть тому наглядное подтверждение», — считают депутаты.

«В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово, а тем более исходящее от официальных СМИ, может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной или межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны», — делают они вывод.