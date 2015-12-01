Пекин, 1 декабря, 2015, 13:40 — ИА Регнум. Необычный способ борьбы с экологическими проблемами придумал житель Китая. В Пекине мужчина продемонстрировал предмет формы кирпича из частиц пыли столичного смога. Сделал он это, чтобы привлечь внимание властей и общественности к серьезному экологическому положению в стране, сообщило агентство China News Service.

twitter.com/XHNews?ref_src=twsrc%5Etfw Пыль

Житель Шэньчжэня (его имя не сообщается) специально прибыл в Пекин и в течение ста дней ходил по городу с пылесосом, собирая из загрязненного воздуха частицы пыли. Когда набралось много грязи, активист спрессовал его в «кирпич».

Мужчина позаботился о техническом аспекте своей акции: для сбора смога применял пылесос, который может четыре дня работать от одной зарядки. Кроме того, этот аппарат может всасывать воздуха, равный тому, который способны вдыхать 62 взрослых человека за день.

«Кирпич» из смога! Человек провел100днейв Пекине, собираясмога, пыли, потом сжал это всев «кирпич», чтобы общественность обратила внимание на это», — пишет издание в своем Twitter-аккаунте.

ИА REGNUM напоминает, в воскресенье, 29 ноября, власти КНР объявили в столице «оранжевый» уровень загрязнения воздуха из-за сильного смога. Тогда синоптики предположили, что в следствие отсутствия обильного увлажнения и ветра смог над городом может стоять два дня.

Важно отметить, что уровень загрязнения воздуха, именуемый «оранжевым», — второй по степени опасности. В момент его введения промышленные предприятия сокращают до минимум работы или приготавливают их вовсе. Также приостанавливают на этот период транспортировки материалов на стройплощадках, запрещается проезд для тяжелых грузовых автомобилей.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 26 октября в Китае стартовал первый пленум ЦК КПК в Пекине, где члены коммунистической партии обсуждали проект социального и экономического развития страны на 2016−2020 годы. В этот период планируется, что КНР начнет эру «экологической цивилизации». Пленум продлился до 29 октября.