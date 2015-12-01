Вашингтон, 1 декабря, 2015, 13:39 — ИА Регнум. Размещение российских зенитно-ракетных комплексов С-400 («Триумф») на базе Хмеймим (Сирия) вызвало у американского руководства состояние растерянности. Этому посвящён репортаж CNN, взявшего интервью у полковника ВС США в отставке Седрика Лейтона.

topwar.ru Российские ЗРК С-400

Лейтон оценил с-400 как одну из лучших ПВО на планете. Данный ЗРК способен обеспечить безопасность ВКС РФ и территории, не занятой террористами.

«С-400 — одна из самых эффективных систем ПВО в мире. Она обладает существенными возможностями, которые не только увеличат способность России защитить свои военно-воздушные силы, но также послужат интересам России, обеспечив защиту сирийскому воздушному пространству или по меньшей мере воздушному пространству над территорией, контролируемой Башаром Асадом», — сказал он.

По словам Лейтона, с помощью С-400 могут быть атакованы и самолёты, дислоцированные на авиабазе Инжирлик (Турция). А вот самолёты США С-400 малодоступны, потому что на востоке от Латакии горная цепь будет создавать помехи для радаров. Тем не менее, американские самолёты подвергаются опасности быть сбитыми на границе с Турцией.

ВВС США придётся координировать свои действия с российскими ВКС. Иначе самолёты могут быть сбиты С-400.

«Им придется изменить свою тактику и маршруты сближения с целями и по меньшей мере координировать свои действия с российской стороной, чтобы гарантировать, что их не собьют С-400 или другие зенитные системы, которые сейчас развертывает Россия», — сказал Лейтон.

Читайте также: Переброска С-400 вызвала беспокойство у руководства США