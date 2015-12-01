«Последние указы президента Южной Осетии повысят его шансы на переизбрание»
Цхинвал, 1 декабря, 2015, 13:20 — ИА Регнум. Указы президента Южной Осетии о Конституционном суде и изменении системы выборов в парламент повысят его шансы на избрание на второй срок, если Леонид Тибилов примет такое решение. Такое мнение ИА REGNUM высказал югоосетинский эксперт Алан Джуссоев.
Леонид Тибилов сегодня подписал указ о начале формирования Конституционного суда и предложил вернуться на мажоритарно-пропорциональную систему выборов депутатов парламента.
«Это давно назревшие решения. Провозгласив 1992 году акт о государственной независимости, приняв через год первую Конституцию, высший судебный орган надо было сформировать хотя бы 10−15 лет назад — конечную инстанцию, необходимую для того, чтобы сверять нормативно-правовые акты, принимавшиеся тогда», — сказал эксперт.
По мнению Джуссоева, система выборов в парламент, выборов президента не может быть в правовом смысле достаточно регулируемой и прозрачной без работы конституционного суда.
Он также отметил, что на практике оба решения осуществятся в 2016 году, «это предвыборный год, и если Леонид Тибилов будет идти на второй срок, это, безусловно, для него плюсы, поскольку он в течение своего срока исполняет свои предвыборные обещания».
«Теперь вопрос в том, насколько наша исполнительная и законодательная власти готовы работать с учетом формирования конституционного суда. Много разговоров сейчас идет о межведомственных соглашениях. КС будет давать оценку всем этим документам, насколько наша договорная база с РФ и другими странами соответствует Конституции. Кроме того, наши чиновники должны стать как минимум более грамотными и ответственными, в первую очередь это касается МВД, прокуратуры, следственных органов и местных администраций», — считает Джуссоев.
Он также отметил, что эти решения президента в значительной мере повлияют и на прозрачность системы управления.
«Дело теперь за законодательной властью, насколько оперативно она отреагирует и будет стараться решать поставленные задачи», — добавил эксперт.
Он также не исключил, что в случае перехода на смешанную избирательную систему будет баллотироваться в парламент республики.