Симферополь, 1 декабря, 2015, 13:15 — ИА Регнум. За сутки в Крым автомобильным транспортом доставлено 12 генераторных установок от ОАО «Газпром» и 102 генераторные установки от субъектов РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС России.

Фото предоставлено Феодосийской администрацией Феодосия получила генераторы от Ульяновска

«В настоящее время осуществляется доставка генераторов из Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных округов», — сообщили в ведомстве.

Также за прошедшие сутки в Крым завезли 120 тонн топлива, 750 тонн сжиженного газа, 24 тонны продуктов питания, 60 световых башен для освещения улиц.

«С учетом текущего потребления топлива мобильными генераторными установками в Крымском федеральном округе в наличии имеется запас топлива на 13 суток», — заявили в МЧС.

Ранее правительство Крыма заявляло, что запасов топлива на полуострове хватит минимум на 20 дней.