Москва, 1 декабря, 2015, 12:25 — ИА Регнум. Рубль начал неделю не лучшим образом, национальная валюта при открытии торгов 30 ноября продемонстрировала ослабление позиций, отыгрывая снижение котировок нефти, произошедшее в рамках американской сессии 27 ноября, а также азиатской сессии в понедельник, заявил 1 декабря аналитик «Промсвязьбанка» Алексей Егоров. Он отметил, что курс доллара при этом достигал отметки 66,91 руб.

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Тем не менее рублю удалось отыграть потерянные в рамках утренней сессии уровни — по итогам основной сессии курс доллара составил 66,04 руб. Положительно сказалась стабилизация ситуации на сырьевых площадках, а также последующий резкий рост котировок нефти выше уровня 45 долларов за баррель.

По словам Егорова, 1 декабря рубль останется под давлением негатива с сырьевых площадок, где цены продолжат удерживаться ниже отметки 45 долларов за баррель. «Курс доллара, вероятнее всего, будет находиться в рамках обозначенного вчера диапазона 66,5−67,0 руб.», — прогнозирует аналитик.

С ним согласен аналитик ГК EXNESS Сергей Кочергин, который также определяет диапазон для доллара на 1 декабря в пределах 66−67 руб.

Он обратил внимание, что 30 ноября аукцион валютного РЕПО на срок 28 дней не состоялся, просигнализировав о крайне низкой потребности российского банковского сектора в валютной ликвидности. «Сегодня регулятор может поддержать рубль, сократив лимит рублевой ликвидности на аукционе рублевого РЕПО», — отметил Кочергин.

Он также добавил, что в декабре не ожидается резкого усиления давления на рубль на фоне притока в банковскую систему рублей по бюджетному каналу и роста наличных денег в обращении вне банковской системы (агрегата M0) на 1 трлн рублей (которые напечатает ЦБ РФ). «Следует отметить, что с начала года показатель M0 снизился на 384,6 млрд рублей, а денежная база (сумма наличных денег и денежных средств коммерческих банков) — на 1,02 трлн рублей. Действия ЦБ лишь восполняют потребность в наличных денежных средствах в стране (как со стороны банков, так и населения) и к росту показателя M2 — денежной массы не приведут (об этом говорит сам регулятор)», — пояснил аналитик.

По его словам, пока внешний фон для рубля остается нейтральным: «Ноябрьские данные по индексам деловой активности в Китае оказались разнонаправленными (производственный сектор сжимается, а сфера услуг расширяется). Цены на нефть марки BRENT вновь пытаются закрепиться выше уровней в 44,5−45 долларов за баррель. Включение юаня в корзину резервных валют участники рынка почувствуют лишь через год, когда мировые Центробанки смогут активно его использовать для погашения своих обязательств. Спрос на китайскую валюту (в том числе со стороны ЦБ РФ), а точнее на китайские государственные облигации, безусловно, продолжит расти. Мы допускаем, что в перспективе нескольких лет Россия переориентирует структуру своих резервов в пользу китайских ценных бумаг, значительно сократив долю американских облигаций».

Старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева в свою очередь заявила, что рубль в начале декабря попадает в довольно сложную ситуацию, так как число факторов влияния резко вырастет, однако ни один из них пока не сулит большой поддержки российской валюте. «В центре внимание пары USD/RUB, естественно, будет оставаться динамика нефти. С приближением заседания стран ОПЕК (4 декабря) растет и давление на энергоноситель, так как шансы на ограничение квот практически нулевые. Кроме того, свою роль может играть и американская статистика, так как сильные отчеты только уверят рынок в вероятности повышения ставки и укрепят позиции доллара США. Не стоит забывать и о том, что на 3 декабря запланировано выступление Владимира Путина с традиционным посланием Федеральному собранию. В прошлом году в ответ на это событие USD/RUB колебалась в рамках 2,5-рублевого диапазона и к закрытию торгов потеряла порядка 3%. Возможно, в этот раз негативной реакции не будет, однако волатильность может быть очень высокой», — пояснила аналитик.

Она допускает, что в ближайшие дни пара может делать попытки закрепиться выше 67,00.