Решение о продлении эксплуатации энергоблока №2 Кольской АЭС еще не принято
Мурманск, 1 декабря, 2015, 12:07 — ИА Регнум. Как отметила Марина Ковтун, в этой сфере принципиальным для региона являются два вопроса: продление сроков эксплуатации действующих энергоблоков Кольской атомной станции и строительство подстанции ПС 330 кВ «Мурманская» и реконструкция линии электропередач 330 кВ Выходной-Мончегорск. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.
На завершающую стадию вышла экспертиза инвестиционного проекта по продлению срока эксплуатации второго энергоблока Кольской АЭС. По предварительной информации, проектные работы по продлению сроков эксплуатации энергоблока № 2 Кольской АЭС планируется начать в 2016 году, сообщила губернатор.Правительство Мурманской области продолжит совместную с Минэнерго России и «Росатомом» работу по принятию решения о продлении эксплуатации энергоблока № 2.В части строительства подстанции «Мурманская» и реконструкции линии электропередач Выходной-Мончегорск также проведена значительная работа по обоснованию реализации этих проектов.Необходимость ввода в эксплуатацию подстанции «Мурманская» в срок до 2018 года, линии Выходной-Мончегорск в 2019 году подтверждена в главном стратегическом документе развития энергетической системы России — Схеме и программе развития Единой энергетической системы России на 2015−2021 годы.Кроме того, принято решение о включении в инвестпрограмму «МРСК Северо-Запада» сетевой инфраструктуры от подстанции «Мурманская», которая обеспечит электроснабжением объекты «НК «Роснефть», «НОВАТЭК» и компаний-инвесторов, предусмотренных проектом «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».