Москва, 1 декабря, 2015, 12:04 — ИА Регнум. В 2016 году планируется участие соединений и подразделений Сухопутных войск в семи совместных военных учениях миротворческой и антитеррористической направленности с подразделениями армий вооруженных сил Индии, Монголии, Вьетнама, Пакистана, а также с подразделениями вооруженных сил стран-участниц ОДКБ и ШОС, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Учения минобороны РФ

Основные усилия в подготовке Сухопутных войск в будущем году будут направлены на дальнейшее совершенствование действий подразделений на незнакомых полигонах, в горной подготовке, а также в арктической зоне.

В ходе «Армейских международных игр-2016» главное командование Сухопутных войск проведет 6 конкурсов, напомнил офицер. Помимо состязаний танкистов (танковый биатлон), мотострелков («Суворовский натиск»), артиллеристов («Мастера артиллерийского огня»), разведчиков («Отличники войсковой разведки») и специалистов войск ПВО («Чистое небо»), в программу соревнований включены состязания армейских снайперов.

Отметим, в прошлом учебном году в Сухопутных войсках проведено более 80 командно-штабных учений, в том числе успешно проведен ряд совместных международных учений с вооруженными силами Монголии, Индии и стран ОДКБ. В 2015 году в соединения и воинские части Сухопутных войск поступило более 2,5 тыс. основных образцов вооружения и военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 декабря в объединениях, соединениях и воинских частях всех видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации начинается новый учебный год, войска приступают к очередному циклу учебно-боевой подготовки. В 2016 году особое внимание будет уделено внедрению в практику обучения новых способов тактических действий, основанных на боевом опыте и опыте современных вооруженных конфликтов.