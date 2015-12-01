Брянск, 1 декабря, 2015, 11:45 — ИА Регнум. Из-за долгов перед филиалом «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» «Брянский автомобильный завод» должен ввести самоограничение подачи электроэнергии с 1 декабря 2015 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Брянскэнергосбыта». Соответствующее решение 24 ноября вынес Арбитражный суд Брянской области.

almaz-media.ru Брянский автомобильный завод

По данным за ноябрь, «Брянский автомобильный завод» задолжал более 30 млн рублей. Долг накопился за пять месяцев.

«Должны быть отключены следующие производственные объекты: автомастерская, цех термической обработки, ремонтно-механический, строительный, литейный цеха, заводоуправление, компрессорная, эндогазовые установки. Фактически такое ограничение электропотребления означает практически полную остановку производства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ограничение может быть снято только при условии полного погашения задолженности. Кроме того, в пресс-службе отмечают, что возможен запуск процедуры банкротства после вступления в силу решений судов о взыскании с завода долгов за электроэнергию и процентов за пользование чужими денежными средствами. Возбуждение дела о банкротстве сделает невозможным участие «БАЗа» в исполнении заказов Минобороны.

Справка ИА REGNUM :

«Брянский автомобильный завод» был основан в 1958 году. Предприятие специализируется на разработке и производстве специальных колесных шасси и тягачей высокой проходимости в классе грузоподъемности от 14 до 40 тонн. Основными потребителями продукции «БАЗ» являются Министерство обороны Российской Федерации и предприятия нефтегазового комплекса.