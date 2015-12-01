«Брянский автомобильный завод» может стать банкротом из-за долгов
Брянск, 1 декабря, 2015, 11:45 — ИА Регнум. Из-за долгов перед филиалом «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» «Брянский автомобильный завод» должен ввести самоограничение подачи электроэнергии с 1 декабря 2015 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Брянскэнергосбыта». Соответствующее решение 24 ноября вынес Арбитражный суд Брянской области.
По данным за ноябрь, «Брянский автомобильный завод» задолжал более 30 млн рублей. Долг накопился за пять месяцев.
«Должны быть отключены следующие производственные объекты: автомастерская, цех термической обработки, ремонтно-механический, строительный, литейный цеха, заводоуправление, компрессорная, эндогазовые установки. Фактически такое ограничение электропотребления означает практически полную остановку производства», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ограничение может быть снято только при условии полного погашения задолженности. Кроме того, в пресс-службе отмечают, что возможен запуск процедуры банкротства после вступления в силу решений судов о взыскании с завода долгов за электроэнергию и процентов за пользование чужими денежными средствами. Возбуждение дела о банкротстве сделает невозможным участие «БАЗа» в исполнении заказов Минобороны.
Справка ИА REGNUM :
«Брянский автомобильный завод» был основан в 1958 году. Предприятие специализируется на разработке и производстве специальных колесных шасси и тягачей высокой проходимости в классе грузоподъемности от 14 до 40 тонн. Основными потребителями продукции «БАЗ» являются Министерство обороны Российской Федерации и предприятия нефтегазового комплекса.