Москва, 1 декабря, 2015, 11:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий («дорожную карту») по стабилизации ситуации и развитию конкуренции на алкогольном рынке, предусматривающую среди прочих мер запрет продажи в стране порошкообразного алкоголя (сухой алкоголь). Об этом сообщается во вторник, 1 декабря, на официальном сайте правительства РФ.

qore.com Сухой алкоголь

«План включает меры, направленные на повышение эффективности государственного регулирования и конкуренции на алкогольном рынке, профилактику правонарушений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, снижение злоупотребления алкогольной продукцией и профилактику алкоголизма среди населения России», — уточняется в сообщении.

Согласно документу, данный законопроект должен быть представлен правительству в первом квартале 2016 года. За исполнение поручения отвечают Минздрав, Роспотребнадзор, МВД, Росалкогольрегулирование и Минпромторг.

Напомним, о необходимости ввести запрет на «сухой алкоголь» ранее заявлял замруководителя Росалкогольрегулирования Владислав Спирин, поскольку этот продукт, по его словам, представляет опасность.