Москва, 1 декабря, 2015, 11:29 — ИА Регнум. Известный российский поэт-песенник Илья Резник был госпитализирован в московскую больницу с переломом мизинца. Инцидент произошел во время поездки в купе поезда Петербург — Москва. Об этом сегодня сообщила супруга Резника Ирина.

twitter.com/contact42530360?ref_src В гипсе

Она написала в своем Twitter: «SOS! RT! Чтобы избежать недоразумения! У Ильи перелом большого пальца на левой ноге. У нас все хорошо! Посмотрите!» В подтверждение Ирина Резник прикрепила к записи фотографию здорового поэта-песенника с гипсом на ноге.

Илью Резника забрала скорая помощь с Ленинградского вокзала в Москве. Известно, что артист плохо себя чувствовал и, упав, сломал палец. В клинике, куда привезли поэта-песенника, после обследования выявили желудочное кровотечение и перелом пальца на правой ноге, из-за чего Резника отправили в хирургическое отделение.

Потребуется ли делать операцию, будет понятно после того, как народный артист России пройдет курс консервативного лечения, назначенного специалистами клиники.