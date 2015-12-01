Воронеж, 1 декабря, 2015, 11:08 — ИА Регнум. Воронежская областная дума готова продолжить плодотворную и конструктивную совместную работу с правительством области. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облдумы, заявил спикер парламента Владимир Нетесов 30 ноября в ходе встречи губернатора Алексея Гордеева и Совета областной думы. Во встрече приняли участие руководители парламентских фракций и председатели думских комитетов, а также члены правительства региона и глава Воронежа Александр Гусев.

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Приветствуя собравшихся, Алексей Гордеев отметил, что подобные встречи являются регулярными, а сегодняшняя — первая после состоявшихся в сентябре выборов в заксобрание региона. Глава региона также подчеркнул необходимость продолжения практики эффективного взаимодействия для разработки качественных проектов документов: «И сейчас самый важный документ — это бюджет на 2016 год. Документ основополагающий: как область будет жить и решать социальные задачи, поддерживать бюджетную сферу, стимулировать инвестиционные процессы. Необходимо сделать так, чтобы сегодня все уровни власти работали как часы, могли принимать правильные решения и выбирать приоритеты, важные в данный момент времени».

Владимир Нетесов сказал о готовности законодательной власти продолжить плодотворную и конструктивную совместную работу с правительством области. «Конструктивное и плодотворное взаимодействие губернатора и правительства области с депутатским корпусом областной думы, которое сложилось на протяжении предыдущих семи лет, является одним из главных условий успешной деятельности региональных властей, направленной на дальнейшее развитие экономики, выполнение в полном объёме социальных обязательств, повышение уровня и качества жизни населения», — отметил спикер.

Владимир Нетесов отдельно остановился на теме совместной работы законодательной и исполнительной власти над принятием бюджета области на 2016 год.

«В соответствии с законом «О бюджетном процессе в Воронежской области» 20 ноября в областную Думу были внесены и размещены на сайте Думы для изучения депутатами проекты законов «Об областном бюджете на 2016 год» и «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2016 год». Затем состоялось их обсуждение в профильных комитатах областной Думы и в рамках так называемого «нулевого чтения». 2 декабря законопроекты будут ещё раз рассмотрены на заседаниях профильных комитетов областной Думы с учётом поступивших замечаний и предложений. 8 декабря — на пленарном заседании Думы в первом чтении, а 15 декабря — во втором, окончательном, чтении. То есть, эта работа будет продолжена и завершена в полном соответствии с бюджетным законодательством, в том числе по срокам рассмотрения. Хотел бы особо отметить, что обсуждение бюджетных законопроектов проходило в конструктивной и заинтересованной обстановке. Оно ещё раз продемонстрировало, что одним из главных приоритетов нашей совместной деятельности является открытость и справедливость власти», — сказал Владимир Нетесов.

Спикер регионального парламента напомнил, что предложенный правительством области бюджет носит, с одной стороны, ярко выраженный социальный характер, а с другой — позволяет, несмотря на непростые экономические условия, сохранить контроль над макроэкономическими показателями, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и других сферах экономики. «В конечном счёте бюджет направлен на укрепление экономической и финансовой базы, позволяющей решить сложные и важные задачи, которые были поставлены президентом России Владимиром Путиным в майских указах, и содержатся в Доктрине развития Воронежской области на период до 2019 года», — сказал Владимир Нетесов.

В ходе встречи также прозвучали вопросы депутатов к губернатору. Так, председатель комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Александр Вериковский спросил у главы области о перспективе создания в регионе особой экономической зоны. Губернатор отметил, что заявка на создание в регионе ОЭЗ направлена в министерство экономического развития РФ, а министр Алексей Улюкаев подтвердил ее положительное рассмотрение. До конца года должен быть выпущен нормативный акт правительства РФ, где Воронежская область будет значиться как регион, имеющий право на реализацию проекта особой экономической зоны. В ближайшие три года необходимо будет освоить 2 миллиарда 400 миллионов рублей, выделяющихся на создание необходимой инфраструктуры из федерального бюджета и областной казны на принципах софинансирования. Несколько потенциальных резидентов ОЭЗ уже заявили о своем желании войти в проект.

Председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике Евгений Чертов поднял тему нехватки транспорта у спортивных школ в районах области. Губернатор сказал, что решить вопрос можно за счет большого автобусного парка, занимающегося перевозкой детей в учреждения образования в сельских районах — там сейчас функционирует более 500 автобусов. «Чтобы решить вопрос, надо соединить функционал управления спорта и департамента образования. Чтобы на уровне муниципалитета можно было использовать автобусы и на основные нужды, и для спортивных школ», — отметил губернатор.

Отвечая на вопрос Евгения Хамина о строительстве спортобъектов, губернатор признал, что в связи со сложной экономической ситуацией планировать реализацию крупных проектов невозможно, однако будут возводиться ФОКи, многофункциональные спортплощадки.

Глава региона также прокомментировал депутатам ситуацию с федеральным финансированием региона на будущий год: «На сегодня проектировки, доведенные до регионов, — в усеченном виде. В частности, мы не добираем порядка 10 миллиардов рублей из федерального центра. Но это не окончательное решение, какие-то прибавки пойдут. В основном, в таких сферах, как сельское хозяйство, по линии социальной защиты. Федеральные министерства эти деньги планируют, рассматривают. Мои заместители и руководители департаментов принимают активное участие в проработках этих вопросов. Мы будем искать решение по софинансированию. Многое зависит от нас».