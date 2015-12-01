Киев, 1 декабря, 2015, 11:00 — ИА Регнум. Апелляционный суд Одесской области под давлением радикалов-«евромайдановцев» принял к рассмотрению апелляцию на решение о возможном выходе под залог участников событий 2 мая 2014 года со стороны «антимайдана», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

radikal.ru В масках

Апелляция будет рассмотрена по существу 3 декабря. До того момента решение суда о возможном выходе под залог обвиняемых по делу 2 мая приостановлено. Пойти на такое решение суд заставили именно радикалы, которые силой ворвались в здание суда. Также они блокировали здание одесского СИЗО, чтобы задержанных не могли оттуда вывезти.

Также «евромайдановцы» в масках заставили написать заявления об увольнении трех судей Малиновского суда, которые входят в коллегию, ведущую дело о событиях 2 мая 2014 года. Их обвинили в «неправильном решении» о возможном освобождении под залог пятерых обвиняемых по делу 2 мая участников столкновений на Греческой площади.

Если отставку примут, слушание дела спустя год начнется с самого начала.

«Я бы удивился, если бы этого не произошло. Ребят очень жалко, а так всё развивается в нужном ключе: если бы украинский суд вынес правосудное решение, то это было бы очень странно», — прокомментировал случившееся главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

В то же время украинский политический эксперт Вячеслав Пиховшек высказал недоумение невмешательством полиции в силовые действия «евромайдановцев» против судей.

«Люди с оружием и в скрывающих лицо масках силой принудили написать бумажки об отставке судей Малиновского суда Одессы. Еще раз, люди в масках. Скрывающие свою личность то есть. Люди с оружием. В зале суда. Вопрос: где была полиция? Когда полиция начнет выполнять закон?», — задался вопросом Пиховшек.

Напомним, ранее Малиновский районный суд Одессы принял решение о возможном изменении меры пресечения для пятерых обвиняемых по делу 2 мая с ареста на выход под залог. После этого в Одессе начали собирать деньги на внесение залога на пятерых сторонников движения Куликова поля. Это вызвало возмущение среди сторонников «евромайдана».