Санкт-Петербург, 1 декабря, 2015, 10:49 — ИА Регнум. Официально список санкционных товаров пока не обнародован, однако известно, что Россия готова в ближайшие недели «забанить» мясо, рыбу, молоко, фрукты-овощи. Также в стоп-листе будет продукция легкой промышленности: ткани, одежда, обувь.

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По мнению гендиректора агентства INFOLine Ивана Федякова, наиболее ощутимым запрет будет для регионов Приволжского и Центрального федеральных округов. Здесь традиционно «оседает» значительная часть турецкого импорта, который ввозится в Россию в основном через черноморские порты — Новороссийск, Геленджик. «Кубань, разумеется, и сама является «кузницей» продуктов, однако урожай в Турции поспевает раньше и идет к нам», — пояснил эксперт корреспонденту ИА REGNUM.

До Петербурга и других регионов Северо-Западного округа турецкое продовольствие доходит уже в гораздо меньших объемах. Куда более драматичной, отмечает эксперт, для нас была потеря европейских каналов, которые давно и вкусно кормили российское «окно в Европу». Однако за год с лишним санкций продавцы продуктов смогли найти замену испанскому помидору и греческим персикам. Турецкие же цитрусы и томаты будет заменить еще легче: те же мандарины под елку петербуржцам могут «доложить» продавцы из Абхазии или традиционного поставщика — Марокко. Другую продукцию категории «фреш» также успешно могут заменить поставки из стран ближнего зарубежья и даже из Латинской Америки.

Что касается турецких сладостей, в том числе широко представленных в «свежеиспеченном» виде в крупных городских супермаркетах, то их уже давно и успешно производят в самом Петербурге.

В любом случае российское руководство с санкциями в отношении турецких овощей и фруктов спешить не намерено: судя по заявлениям первых лиц, россиянам дадут перезимовать Новый год без мнимых или явных потерь на прилавках. А ретейлеры тем временем найдут замену выбывающим товарам. Тем не менее эксперты не исключают, что турецкое эмбарго станет одним из поводов повысить цены на продукты, что вкупе с сезонным фактором не пройдет незамеченным для кошелька россиян.

Не так катастрофична, как кажется на первый взгляд, будет для нашего рынка потеря турецкой одежды и обуви. На заре нулевых, поясняет Иван Федяков, турецкие фабрики создавали серьезную конкуренцию европейским производителям, не уступая многим из них по качеству. Помимо этого, турки вывели на международный рынок ряд собственных интересных брендов. В те годы в Петербурге действительно могла превалировать турецкая одежда от трикотажа до изделий из кожи. Однако в последние пять лет производители совершили резкий поворот в сторону Азии: многие бренды открыли там производства в силу дешевизны. Доля турецких производителей снизилась до незначительных цифр. «Идти вверх им не позволяет отсутствие высоких брендов, которые могли бы конкурировать с именитыми французскими и итальянскими марками, а снизу их «поджимают» бренды с производствами в Азии», — говорит эксперт.

Более чувствительным для российского бизнеса окажется потеря турецких партнеров на других рынках, прежде всего, строительном. В Петербурге представлены как крупные, так и мелкие компании из этой страны. Как сообщил ИА REGNUM генеральный директор НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов, в городе на Неве сейчас действуют несколько десятков турецких компаний. «Только в нашей СРО их состоит не менее десяти», — пояснил он. Так или иначе, их уход рынок заметит.

Что касается участия в крупных и знаковых для города проектах, то, в частности, компания I.C. Ictas Insaat входит в состав консорциума, который ведет строительство Западного скоростного диаметра, а также с 2011 года занята в реконструкции аэропорта «Пулково». Компания Renaissance Construction участвует в ряде крупных девелоперских проектов, в числе которых строительство «Лахта Центра» и застройка намывных территорий на Васильевском острове.

Алексей Белоусов отметил, что уход крупных компаний, безусловно, повлияет на сроки введения в эксплуатацию их объектов, в том числе реализуемых с привлечением федеральных средств. «Тем не менее мы знаем примеры, когда крупные контракты разрывались, проводились новые конкурсы и выбирались новые подрядчики. Так что будут или нет турецкие компании продолжать работу — вопрос философский», — заключил эксперт.

Больнее же всего «марш турецкого», безусловно, ударит по туристической отрасли города. Если сейчас, в глухой для поездок в Турцию сезон турфирмы и туроператоры потерю этого направления не заметят, то весной и летом деятельность многих будет поставлена под вопрос. Как уже сообщало ИА REGNUM, более половины петербуржцев из числа среднего класса предпочитают отдыхать летом в Турции. В плане посещаемости среди петербуржцев турецкие берега уступают только Финляндии, приграничные магазины которой даже с приходом кризиса сохранили немалую часть покупателей из соседней страны.

Многие эксперты между тем прогнозируют, что ответные меры со стороны Турции тоже не заставят себя долго ждать. «Зеркальным» ответом в этом случае стал бы запрет российской продукции. Иван Федяков подчеркивает: не стоит забывать, что российский экспорт жив не только газом единым. Поставят турки заслон всему российскому — пострадают, как ни странно, и наши аграрии, прежде всего — производители подсолнечного масла. Только за восемь месяцев этого года Турция приняла 42% российского экспорта семян подсолнечника и 43% готового подсолнечного масла.

«Потеря такого крупного партнера приведет к тому, что производители понесут убытки и будут вынуждены сокращать инвестпрограммы. Российские покупатели же большой выгоды не ощутят: масло может стать дешевле, но ненадолго, так как финансовое положение производителей ухудшится», — поясняет эксперт. Найти новые рынки сбыта на жестко конкурентном зарубежном рынке будет непросто. Во-первых, масличные культуры уже несколько лет подряд падают в цене. А во-вторых, культура потребления растительного масла развита далеко не во всех странах. Так что любой наш «ответ Эрдогану» в большей или меньшей степени будет носить эффект палки о двух концах.