Калининград, 1 декабря, 2015, 10:26 — ИА Регнум. Четыре крупные партии куриного мяса, прибывшие в Калининградскую область из Турции, возвращены поставщику. Как сообщили сегодня, 1 декабря, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Россельхознадзора, во всех контейнерах общим весом 108 тонн обнаружены следы перемаркировки.

bizhint.net Куриное мясо

Прибывшее в порт Балтийска мясо принадлежит турецкому предприятию Gedik Tavukçuluk ve Tarim Ürünleri Ticaret Sanayi Anonim Şirketi, в отношении которого Россельхознадзор принял ограничительные меры.

В одном из контейнеров обнаружена продукция, срок годности которой истёк 14 апреля 2015 года.

Несколькими днями ранее в Калининграде были задержаны партии турецкой курятины общим весом 216 тонн. По итогам ветеринарного контроля вся эта продукция была также возвращена поставщику.

ИА REGNUM уточняет, что накануне о своих проблемах заявил резидент Особой экономической зоны Калининградской области ЗАО «Герсан-Р», представляющая в России интересы турецкого предприятия Gersan Elektrik, производящего электрооборудование. По словам руководства, российская таможня не пускает партию комплектующих на сумму 15 млн. долларов.

Также по теме: Работающий с Турции калининградский бизнес готовится к польской растаможке