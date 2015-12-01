Москва, 1 декабря, 2015, 10:21 — ИА Регнум. Биржевой курс рубля растет к доллару США и евро, свидетельствуют данные торгов 1 декабря.

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В ходе торгов на Московской бирже к 10:19 мск евро снизился к предыдущему закрытию на 14 копеек до 70,1200 рубля. Единая европейская валюта опускалась до минимума в 69,9650 рубля, максимальная отметка составила 70,1800 рубля.

К этому времени биржевой курс доллара США упал на 28,90 копейки — до 66,2010 рубля. Американская валюта за первые полчаса торгов достигала максимальной отметки в 66,4500 рубля, минимальной — в 66,0950 рубля.