Ростов-на-Дону, 1 декабря, 2015, 10:02 — ИА Регнум. Сегодня, 1 декабря, в 11:00 по московскому времени Северо-Кавказский окружной военный суд огласит приговор «сирийскими вербовщиками». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало.

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Накануне в ходе судебного заседания все шесть фигурантов уголовного дела свою вину признали. Гособвинение просит заключить участников ставропольской группировки на срок лишения свободы от пяти до7,5 лет общего режима, а также назначить подсудимым штрафы от 100 тыс. и до 250 тыс. рублей.

Известно, что незаконное вооруженное бандформирование было создано в 2013 году. Участниками группировки были по большей части учащиеся Ставропольского государственного медуниверситета, потому банду уже прозвали «медицинский джамаат».

Вербовкой потенциальных участников террористических организаций Сирии члены группировки занимались в социальных сетях. Обработать за время существования банды удалось пять граждан, которые до сих являются участниками террористических группировок.

Задержали банду молодых людей в ноябре 2014 года. Им вменяется еще и «незаконное приобретение, ношение и хранение оружия».