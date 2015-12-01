Барнаул, 1 декабря, 2015, 09:49 — ИА Регнум. Алтайские дорожники удовлетворены итогами работы в текущем году: удалось восстановить 1,5 тысячи погонных метров мостов и привести в порядок почти 400 км дорожного полотна. Планы же на год грядущий строят очень осторожно: до конца не ясно, какие объемы финансов для этого будут в распоряжении края. Но уже точно известно, какие стройки и дорожные участки удастся завершить, как и планировалось, а какие — отложить в долгий ящик. Об этом сообщают корреспонденты программы «Вести-Алтай».

пресс-служба Администрации Алтайского края Алтайские дорожники подводят итоги работы

Под вопросом пока остаются проекты объездных дорог под Барнаулом и Рубцовском. Первый недавно был презентован в Совете Федерации и получил одобрение сенаторов.

«Но о конкретных финансах говорить рано. Объездные магистрали вокруг двух алтайских городов помогли бы разгрузить транспортные потоки от транзитных большегрузов. Но стоимость их велика, это признают и алтайские дорожники. Объездной проект вокруг Рубцовска обойдется как минимум в 2 млрд рублей, вокруг краевой столицы — в 18, а чтобы соединить две федеральных трассы — А-349 и Чуйский тракт — в районе Тальменки, придется строить еще один мост через Обь. Не планируется пока и расширение до четырёх полос Чуйского тракта — в сторону Бийска, куда направлен основной турпоток. Зато дорожники в 2016 году продолжат реконструкцию федеральной трассы М-52 в районе Тальменки, с современной развязкой и новым мостом через Чумыш. Федеральные деньги для этого есть. Как и планы зайти на другие участки алтайских дорог, требующих ремонта», — информируют корреспонденты программы «Вести-Алтай».

«Приоритетные направления в плане дорожных работ будущего года определены с учетом состояния дорог в районах края, необходимостью поддерживать в достойном состоянии проезд по школьным маршрутам, к туристическим объектам. Продолжится асфальтирование дорог внутри населенных пунктов — там, где асфальта никогда не было», — об этом губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил 30 ноября в ходе открытия реконструированного 10-километрового участка автомагистрали Барнаул — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области.

Кстати, В 2016 году реконструкцию Павловского тракта планируется полностью завершить: дорожникам предстоит пройти оставшиеся 7 километров.

По словам губернатора, в уходящем 2015 году суммарное финансирование дорожного хозяйства в крае за счет всех источников составило более 11 млрд 700 млн рублей. В 2016 году, по имеющимся расчетам, сумма финансирования дорожной отрасли превысит 11 млрд рублей.

«Объемы работ в 2016 году будут большие. Мы продолжим реконструкцию этой автодороги, а также реконструкцию и частично капитальный ремонт магистрали Павловск — Ребриха — Буканское. Будем строить дороги в направлении Бийск — Целинное — граница с Кемеровской областью, дорожные работы продолжатся в Благовещенском районе, в целом ряде территорий юго-востока Алтайского края. Новое качество получат 380 километров региональных дорог», — отметил глава региона.