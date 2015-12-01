Сингапур, 1 декабря, 2015, 09:31 — ИА Регнум. Через мобильные устройства, работающие на Android-платформе, злоумышленники внедряют новый вирус, который распространяется под видом обновления для приложения WhatsApp, однако на самом деле является подделкой. Об этом сегодня проинформировала пользователей глава ассоциации банков Сингапура Онганг Ай Бун.

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Мошенники посредством этой хакерской программы могут получить доступ к информации о банковских картах людей. Так, Онганг Ай Бун объяснила, что при установлении несертифицированных обновлений WhatsApp требует, чтобы пользователь ввел персональные данные, включая данные банковских карт. Далее вредоносные программы, встроенные в поддельное обновление, передают информацию интернет-грабителям.

Несмотря на то, что ущерб от этого вируса может быть колоссальным, злоумышленники не остановились на требовании вводить персональные данные. Глава ассоциации банков Сингапура добавила, что хакеры могут перехватывать одноразовые смс-сообщения, которые банк отправляет своим клиентам в момент совершения покупок через сеть с оплатой банковскими картами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что основательTelegram Павел Дуров в своем Twitter в понедельник, 30 ноября, написал, что WhatsApp цензурирует ссылки на мессенджер посредством своих Android-приложений. Так, около 80% пользователей не смогли переходить на ссылкам Telegram.

Читайте подробнее: Дуров: WhatsApp начал блокировать ссылки на Telegram

1 ноября ИА REGNUM передавало, что Vodafone, оператор сотовой сети в Великобритании, был атакован хакерами. Интернет-взломщики смогли получить доступ к данным 1827 клиентов, в том числе к их именам, телефонам, последние четыре цифры счета банковских номеров и короткий код банка также оказались в виртуальных руках хакеров. Совершить атаку и украсть данные клиентов Vodafone злоумышленникам удалось благодаря полученным адресам и паролям электронной почты, которые был получены из неизвестного не связанного с Vodafone источника.

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