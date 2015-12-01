Москва, 1 декабря, 2015, 09:24 — ИА Регнум. Что Вы знаете о капитализме? Что Вы знаете о нем вне трудов Тома Пикетти? Скорее всего, о капитализме Вы знаете очень и очень многое. Что позволяет писать об этом с такой уверенностью? Дело в том, что мы живем внутри капитализма. И каждый из нас обладает знанием о том, как капитализм работает.

Диего Ривера. Человек, властитель мира. 1933

Неважно, руководите ли Вы предприятием или работаете на себя, или на государство, или же Вы живете на чужие деньги. В любом случае Вы узнаёте о капитализме очень многое на своем собственном опыте. Каждый из нас, так или иначе, пользуется плодами чужого труда, видит несправедливость соотношения вложенных трудов и полученных средств, видит неравномерность распределения благ между разными людьми.

Любые наши отношения разворачиваются в лучшем случае на фоне капиталистического мироустройства. В худшем случае — мы так не думаем. В худшем случае мы отказываемся верить в то, что способ, которым мы строим наши отношения с окружающими, зависим от современной логики денежных отношений.

Что мы узнаём о капитализме благодаря трудам Тома Пикетти? Мы узнаём, что финансовое благополучие уже давно не связано с личными достоинствами трудящегося. Это объясняется, прежде всего, тем фактом, что доходность наследственных состояний зачастую очень высока просто в силу величины. Настолько высока, что тому, кому богатство досталось по наследству, работать больше не нужно, наследство будет работать само.

При этом если владелец наследного богатства все же решит увеличивать его, то он окажется на такой позиции, с которой невозможно конкурировать без сопоставимого наследственного богатства. Проводя исторический анализ судьбы капитала, Том Пикетти ставит в центр своего внимания неравенство. Действительно, на протяжении всей истории человечества меньшинство владело большинством ресурсов.

Автор также показывает, что капитализм сам по себе, без активного вмешательства правительства, не изменит этой ситуации. Говоря языком английской пословицы, не будет никакой волны, которая подняла бы выше все лодки, как крупные, так и маленькие. Никакая видимая или невидимая рука рынка ничего не расставит по местам. Особенно сейчас, когда мировые темпы роста экономик большинства государств снизились.

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Все статьи автора: Евгений Левша