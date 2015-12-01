Москва, 1 декабря, 2015, 09:17 — ИА Регнум. Современная политическая ситуация на Ближнем Востоке напоминает постнаполеоновскую Европу, регион разгромленный, но не покоренный. Антитеррористическая коалиция против ИГИЛ, создаваемая Москвой, обращает нас к исторической аналогии со Священным союзом (1815 год), идея о котором принадлежала победителю Наполеона Бонапарта — российскому императору Александру I.

Бок Йоган Карл. Священный союз. 1813

Как известно, участниками союза были почти все монархи Старого Света, кроме Папы Римского, короля Англии и султана Османской империи. Святой престол не мог себе позволить альянс с православным царем, армия которого с триумфом вошла в католический Париж, турки не вписывались в христианский формат объединения, а англичане традиционно выступали за гибкие коалиции, избегая каких-либо концептуальных обязательств в угоду «блестящей изоляции».

Вернемся к нашему времени: премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступает против союза с Россией, обозначая Москву в качестве «угрозы высшего уровня», а президент Турции Реджеп Эрдоган, следуя «традиции» османских султанов XIX века, идет на союз с Лондоном и Вашингтоном, чтобы приспособиться к неизбежному усилению Москвы на Ближнем Востоке.

Единственное новшество — политика папы Франциска, который имеет шанс восстановить (в среднесрочной перспективе) христианские княжества Ближнего Востока через многосторонний диалог с восточными церквями, в том числе и с Русской православной церковью.

Остается главный вопрос: кого считать современным «Наполеоном»? На эту «вакансию» пока претендует «коллективный» Джордж Буш-мл., который прославился тем, что военной силой протаранил «мусульманскую Пруссию» — Ирак. Если Бонапарт уничтожал европейский феодализм, то Буш запустил процесс распада ближневосточных государств, который продолжился в Сирии, Ливии, Йемене и других странах региона, вплоть до Саудовской Аравии и Турции.

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Все статьи автора: Саркис Цатурян