Рига, 1 декабря, 2015, 09:09 — ИА Регнум. Теракты в Париже и последовавшее за ними введение чрезвычайного положения во Франции, безусловно, всколыхнули общественное мнение в Европе, вызвав, с одной стороны, прилив сочувствия семьям погибших, с другой — желание пересмотреть некоторые аспекты государственной политики в области миграции и безопасности. Не стала исключением и Латвия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты (фрагмент)

Уже на следующий день после терактов в Риге был заявлен митинг против мигрантов в самом центре города, у памятника независимости. Около сотни молодых людей не принесли с собой ни флагов, ни плакатов.

Очевидно, что ничего необходимого для подобного мероприятия подготовить организаторы не успели, а вместо митинга примерно в течение 15 минут прошло ничем не примечательное собрание граждан, часть из которых затем отошла к находящемуся неподалёку посольству Франции для возложения цветов и продолжения бесед на отвлечённые темы.

Тем не менее спустя всего несколько дней ситуация радикально поменялась. 18 ноября отмечался знаменательный для многих латышей День независимости Латвии, который стал отличным поводом собраться гражданам не только для празднования, но и для массового выражения своей политической позиции. К тому же для этой цели, в отличие от впопыхах заявленного митинга, подыскалась и организующая сила.

Ей, как и в предыдущие годы, оказалась ультранационалистическая партия Visu Latvijai («Всё — для Латвии»). Злободневная и тревожная повестка дня прибавила к численности традиционно проводимого в День независимости факельного шествия пару десятков тысяч человек. Для примерно семисоттысячного населения латвийской столицы это очень много. По признанию как организаторов шествия, так и полиции, данное мероприятие из числа аналогичных стало самым многочисленным за последние годы.

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