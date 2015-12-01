Вашингтон, 1 декабря, 2015, 08:52 — ИА Регнум. Американская певица Пинк стала новым послом ЮНИСЕФ, сообщает Europe 1.

Pink

Основным направлением её работы будет борьба с голодом. По словам певицы, тяжело видеть, как «дети страдают от недоедания». Пинк уверена, что «все дети должны расти здоровыми и полностью реализовать свой потенциал».

Это не первый раз, когда поп-звезда становится послом ЮНИСЕФ. Так, в декабре 2014 года на этот пост была назначена другая американская певица — Кэти Перри.