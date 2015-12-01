«Локомотив» упустил победу в матче с «Динамо»
Москва, 1 декабря, 2015, 08:44 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) на выезде сыграл вничью со столичным «Динамо» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 30 ноября на стадионе «Арене Химки», завершилась со счетом 2:2.
В составе «бело-голубых» дублем отметился Виталий Дьяков (35-я и 90-я минуты), а у железнодорожников забивали Александр Самедов (49-я минута) и Майкон (76-я минута).
Таким образом, московский «Локомотив» набрал 31 очко и делит второе и третье место в турнирной таблице чемпионата России с «Ростовом».
В свою очередь, столичное «Динамо» имеет в активе 20 баллов и занимает 9-ю строчку в турнирной таблице.
Напомним, следующие матчи состоятся 4 декабря: «Локомотив» сразится с «Уралом», а «Динамо» сыграет с «Анжи».