Москва, 1 декабря, 2015, 08:44 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) на выезде сыграл вничью со столичным «Динамо» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 30 ноября на стадионе «Арене Химки», завершилась со счетом 2:2.

fclm.ru Динамо(Москва) 2 : 2 Локомотив (Москва). 30.11.2015

В составе «бело-голубых» дублем отметился Виталий Дьяков (35-я и 90-я минуты), а у железнодорожников забивали Александр Самедов (49-я минута) и Майкон (76-я минута).

Таким образом, московский «Локомотив» набрал 31 очко и делит второе и третье место в турнирной таблице чемпионата России с «Ростовом».

В свою очередь, столичное «Динамо» имеет в активе 20 баллов и занимает 9-ю строчку в турнирной таблице.

Напомним, следующие матчи состоятся 4 декабря: «Локомотив» сразится с «Уралом», а «Динамо» сыграет с «Анжи».